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鍾景輝安息禮拜丨靈柩由家人陪同抵埗愛徒王祖藍現身打點 三大電視台張家輝萬梓良花牌致哀

影視圈
更新時間：09:55 2026-07-04 HKT
發佈時間：09:55 2026-07-04 HKT

戲劇泰斗鍾景輝博士（King Sir）於今年6月3日於家中安詳離世，享年89歲。「King Sir」鍾景輝的安息禮拜今早七月四日（星期六）上午十時三十分至中午十二時三十分在九龍城浸信會舉行，禮拜後隨即出殯，靈柩奉移至鑽石山火葬場舉行火葬禮。今早大批傳媒到場守候，現場亦有警方傳媒聯絡隊維持秩序。「King Sir」鍾景輝的學生王祖藍、蔡瀚億（BabyJohn）亦有到場打點。

鍾景輝靈柩由家人陪同下移入禮堂

載有「King Sir」鍾景輝靈柩的靈車於9時13分到達九龍城浸信會並由其家人陪同下移入禮堂。三大電視台電視廣播有限公司、有線寬頻通訊有限公司、ViuTV與MakerVille、香港電台、香港藝術發展局、康樂及文化事務署、香港戲劇協會、周梁淑怡等，藝人則包括張家輝、萬梓良、柳影虹等均有送上花牌致意。

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