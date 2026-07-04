鍾景輝安息禮拜丨重量級演藝界猛人送別戲劇界泰斗 周潤發劉德華汪明荃到場致哀

戲劇泰斗鍾景輝博士（King Sir）於今年6月3日於家中安詳離世，享年89歲。「King Sir」鍾景輝的安息禮拜今早七月四日（星期六）上午十時三十分至中午十二時三十分在九龍城浸信會舉行。安息禮拜完成後，「King Sir」鍾景輝的靈柩運上靈車，女性親屬捧遺照登上靈車，靈柩奉移至鑽石山火葬場舉行火葬禮。遺照中的鍾景輝身穿一件紅色拼黑色的格仔恤衫，外面再套上一件深色的西裝外套，面帶微笑，表情祥和，一貫昔日斯文、溫暖且慈祥的感覺。

鍾景輝靈柩由家人陪同下移入禮堂

今早大批傳媒到場守候，現場亦有警方傳媒聯絡隊維持秩序。載有「King Sir」鍾景輝靈柩的靈車於9時13分到達九龍城浸信會並由其家人陪同下移入禮堂。三大電視台電視廣播有限公司、有線寬頻通訊有限公司、ViuTV與MakerVille、香港電台、香港藝術發展局、康樂及文化事務署、香港戲劇協會、周梁淑怡等，藝人則包括張家輝、萬梓良、柳影虹等均有送上花牌致意。

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演藝時期教導學生陸續場送別恩師

「King Sir」鍾景輝的安息禮拜今早十時三十分至中午十二時三十分在九龍城浸信會舉行，今早「King Sir」鍾景輝曾在演藝時期教導的學生陸續場送別恩師並幫手打點，當中包括王祖藍、蔡瀚億（BabyJohn）、蘇玉華、潘燦良、謝君豪、陳國邦、劉雅麗、劉錫賢及秦啟維在場。接着再有不少陸圈中人到場，包括：汪明荃、張艾嘉、黃允財、劉緯文、郭鋒、鄧英敏、張錦程、陳嘉儀、黃文慧、周梁淑怡、蔡和平和太太、韓馬利和老公杜燕歌、張國強、霍啟剛、杜琪峯和太太、莫何敏儀等。

姪兒鍾至權稱鍾景輝演戲生涯無憾

王祖藍與鍾景輝的姪兒鍾至權受訪，鍾至權表示感恩天氣比預期好，可以讓長輩、親友、學生及政界、藝術界人士到場致意。王祖藍指按家人意願，安排了15、16日在演藝學院舉行追思會讓公眾進行悼念。問到「King Sir」鍾景輝可有遺願？鍾至權表示：「我伯父一直想更多推廣戲劇科，可以有更多學生受教，演戲方面無乜，佢想演都演過，可以說是今生無憾。」王祖藍表示每位學生都從「King Sir」鍾景輝身上學到「4D」包括「Drive、Diligence、Discipline、Dedication」即動力、紀律、勤奮與奉獻，至於他經常扮King Sir，王祖藍說：「我哋基本上每個演藝學院嘅同學，都默認咗你係佢嘅學生都會扮過佢嘅，佢唔介意我哋扮佢搞笑，甚至佢嘅大壽都搞過扮嘢大賽，同學生打成一片。」

王祖藍最後一次見面是鍾景輝的生日

扶靈名單方面，王祖藍稱除了謝君豪是唯人藝人代表外，亦按其生涯遇到的人，當時入TVB出道遇到的蔡和平至候任的演藝學院院長黃龍斌，代表了其生涯，以及後繼有人。王祖藍指「King Sir」鍾景輝至離開前一直頭腦清晰，只是反應慢一點，健康狀態OK，可以和大家傾偈，只是有點老人毛病，而最後一次見面是他的生日：「我哋切蛋糕，帶小朋友和老婆見他，一齊傾偈，聽到我講最近做咩戲都開心，只是慢一些，但都清醒，他每個人都記得，「呢個咪我學生王祖藍，你咪當我傻架！」王祖藍表示會代表其學生上台致辭，指「King Sir」鍾景輝改變了每個學生的人生軌跡，沒有他就沒有喜劇訓練和影視圈，在追悼會為他送上第5個D「Dignity（莊重）」：「希望為他優雅地謝幕。」

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