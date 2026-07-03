鐵拳教育｜金武烈老婆尹昇娥不離不棄17年 寵妻承諾每年送太太驚喜 曾住貧民窟年薪1千港元

Netflix影集《鐵拳教育》在全球榜單強勢奪冠，將44歲的韓國實力派男星金武烈推上了演藝生涯的全新巔峰。 這部作品讓他迎來史無前例的關注，劇本邀約暴增三倍，連下下一部作品都已火速敲定。爆紅的節奏快得讓他直呼不可思議，連相處十幾年的鄰居都首次對他展現熱烈反應，誇讚他「好型」。然而，巨大光環背後藏著的，是他與家人長達17年的患難與共。他回憶劇集登頂全球榜首那天恰逢弟弟婚禮，雙喜臨門之際，他與妻子尹昇娥在地下停車場緊緊相擁痛哭。沒有華麗的慶功宴與香檳，這場專屬於兩人的無聲慶典，一次過釋放了這些年來所有的壓抑與委屈。

金武烈曾住貧民窟苦熬6年

回首爆紅前的漫長歲月，金武烈的演藝之路走得異常坎坷。 在tvN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，他毫不避諱地揭開了那段最難熬的低谷期。他坦言曾有一年總收入僅20萬韓元（約一千港元），甚至在貧民窟度過整整六年的艱苦時光。當同行朋友紛紛屈服於現實生計而離開這個圈子時，現實也不斷提醒他「放棄並不丟臉」。但每當被逼得想要放棄時，他慶幸當時的自己足夠單純、不懂事，憑著一股只知道喜歡演戲的傻勁硬撐到底，才沒有在充滿不確定性的未來中妥協，最終撐到了屬於自己的曙光。

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金武烈老婆尹昇娥背後支持

如果說《鐵拳教育》是金武烈向世界證明實力的舞台，那麼妻子尹昇娥無疑就是台下始終默默守護的最強後盾。 兩人相知相愛17年，交往初期經濟拮据，尹昇娥曾被質疑「為何要嫁給沒錢的人」，但她堅信舞台上的金武烈是最閃閃發光的。金武烈表示，熱情從未熄滅全因老婆的無私陪伴。「並肩走過來，我仍然覺得他很了不起。」尹昇娥的感嘆道盡兩人深厚情感。即便如今名利雙收，金武烈依然保持浪漫，早在兒子出生前就承諾：每年兒子生日必定為妻子準備專屬驚喜，感謝她孕育生命的辛勞。

金武烈兩愛犬先後離世

在這段充滿高低起伏的歲月裡，除了妻子的不離不棄，家中的毛小孩更是陪伴金武烈捱過痛苦迷惘的「守護天使」。 過去十年，夫妻倆每週帶狗狗覆診、定時餵藥，IG滿是抱狗睡覺的溫馨日常。Bambi在2023年兒子出生後離世，金武烈感觸地說：「Bambi看了兒子一眼便走，就像要親眼看到他健康到來。」而Boo則在《鐵拳教育》播出前約一星期安詳離開，金武烈強忍不捨表示：「Boo離開時，就像是送了一份爆紅的大禮物給爸爸才走。」這份將愛犬離世視為最後禮物的深情，讓無數網民動容留言：「毛孩子真的會守護主人到最後一刻」、「只有夫婦倆知道有多痛」。

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