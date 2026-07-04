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陳敏之述歌手夢碎變失業戶口剩幾百蚊：多謝條腿養活我 直播創逾2千萬營業額 忍尿7粒鐘險暈低

影視圈
更新時間：10:00 2026-07-04 HKT
發佈時間：10:00 2026-07-04 HKT

「索腿天后」陳敏之的人生一直仿如坐過山車，於1999年年僅20歲的她被日本樂壇教父小室哲哉選中成為入室弟子，隨即展開極盡奢華的夢幻生活，只是夢醒後卻更痛苦。近日陳敏之接受方健儀的Youtube節目《女人方言》訪問，就提到當時心情：「去夏威夷海中心錄音，見到巨星安室奈美惠探我哋，我仲爭啲暈低咗！」然而這場巨星夢僅維持了兩年，唱片公司便決定撤資，在陳敏之即將出碟前夕臨門一腳叫停，將她從天堂無情地推向地獄。

陳敏之花光積蓄置裝戶口得幾百元

這場巨變讓陳敏之瞬間面臨生計危機，花光老本置裝的她，銀行戶口一度只剩下幾百元。為求生存，她踏實面對現實：「我反而係覺得唔唱歌冇所謂啦，我反而要生活，咁點算呢？」幸好上天賜予的43吋招牌長腿成為她的救命稻草。陳敏之加入TVB後，這雙長腿為她贏得「索腿天后」美譽，最經典莫過於在劇集《怒火街頭》中飾演性工作者，為求突破甚至摟着毛巾在街上狂奔，最終憑該角色勇奪「最佳女配角」。雖然傲人身高令她拍古裝受限、甚至要穿平底鞋遷就男主角，但她對此心存感恩：「我真心多謝我呢條腿，因為佢真係養活我。」

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陳敏之忍尿做直播創2300萬營業額

陳敏之近年進軍直播帶貨市場，更曾創下單場高達2300多萬營業額的彪炳戰績。不過，這份風光同樣是用血汗換來的。她坦言在第一場與內地團隊合作的直播中，自己頂着巨大壓力硬撐了足足7個小時，期間不吃不喝不去洗手間。陳敏之透露了當時險些虛脫：「真係頭暈，爭啲暈！我即刻拎啲藥油呀，嘩，係咁搽，跟住拎隻手呀，打自己塊面，跟住我就話我哋繼續啦。」

陳敏之搖身一變成「帶貨女王」

陳敏之從一度跌入谷底，戶口近乎清零的少女，到後來憑經典劇集角色入屋，再到如今在帶貨界做出成績，搖身一變成為「帶貨女王」。面對如今大環境的挑戰，經歷過無數起跌的她以過來人身分鼓勵大家：「如果發現到有困難嘅時候，就真係唔好放棄。雖然而家真係呢個環境、市道係差，但係呢，有夢想試下去追夢，試下去做呀，真係㗎，唔好嘥咗。」這份堅韌不拔的精神，讓陳敏之在直播帶貨領域屢創佳績。

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