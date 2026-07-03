李連杰賀恩師吳彬90大壽 秒變乖巧小徒弟曾幫師兄送情書 師傅猛料背景曝光

國際功夫巨星李連杰近日為師傅、中國武術界泰斗吳彬慶祝90歲大壽。在這場溫馨的壽宴上，眾多吳彬的弟子從四海趕來，包括另一位動作明星吳京，場面熱鬧感人。年屆63歲的李連杰，雖然近年因身體狀況備受關注，但當天他精神奕奕，一身低調的黑色裝束，頭戴棒球帽，臉上始終掛著燦爛的笑容。在恩師吳彬面前，這位叱咤風雲的國際巨星完全卸下了光環，彷彿時光倒流，變回了當年那個尊敬師長的小徒弟。從影片中可見，他與師兄弟們親切互動，時而鞠躬，時而緊握師傅的手，師徒情深，溢於言表。

李連杰展現活潑風趣一面

壽宴氣氛輕鬆愉快，李連杰在師傅和一眾師兄弟面前，展現了他鮮為人知的活潑一面。他與大家圍坐暢談，回憶往昔趣事，更笑稱曾幫師兄送情書，引得哄堂大笑。在眾人提議下，一眾年過半百的師兄弟們更與師傅一同紮起馬步，重溫昔日的練功時光。李連杰在蹲下時重心不穩向後跌坐，引來師兄弟們的關心，場面溫馨又搞笑。

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李連杰贏5屆全國冠軍全靠吳彬

這次壽宴的主角吳彬，是北京武術隊的開山鼻祖，桃李滿門。年輕時曾是足球校隊隊長，因身材吃虧想練力量，大學甚至首選報考舉重。直到被武術泰斗張文廣引領進門，才開啟了他的武術傳奇。1974年他出任北京武術隊首任總教練，帶領隊伍在1975至1985年間創下全國錦標賽團體「十連冠」的神話。正是在吳彬的嚴格調教下，李連杰脫穎而出，創下了連續五年獲得全國武術錦標賽冠軍的驚人紀錄。

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