給阿嬤的情書丨江嘉敏怕喊到妝溶帶齊紙巾口罩入場 龐景峰樂意再演猛男騷望觀眾「攝錢」

江嘉敏、龐景峰、黃嘉樂等晚上出席電影《給阿嬤的情書》尊尚放映夜，江嘉敏表示已準備了紙巾和口罩入場，怕會喊到溶妝，散場時會以口罩遮樣。

曾志偉新公司江嘉敏未埋身

江嘉敏有份演出TVB劇集《非份之罪》，稱下星期就會播出她演出的單元，透露飾演足球員，因一次意外要坐輪椅，拍攝前亦刻意苦練球技，雖然沒有因此愛上踢波，笑指個波太快追不到，但就看上看球賽，早前看了日本對巴西的世界盃賽事。江嘉敏現時是自由身，問到可會為《非》劇回TVB宣傳？她直言有在夾時間，始終辛苦拍完劇都想多做宣傳，吸引更多人看，又說除了《非》劇，另一部TVB劇《武林》亦預計今年播出。講到曾志偉將開製作公司，問到可有找她加入？她表示不是她有興趣就可以，並聽聞很多舊同事都有加入。

龐景峰解畫住工廈欠卡數

錢小豪與前妻郭秀雲的兒子龐景峰之前被《東周刊》獨家爆，因為被同居女友劉溫馨狠飛，他需即時搬離，失戀後流落街頭，龐景峰只能暫居於朋友，沒有獨立廁所的舊式工廈單位，加上因為經營武術學校欠債要打三份工。他解釋因搬屋而住工廈，只居住兩星期已搬離，又強調經濟方面可以，欠債是欠咭數，相信每個香港人都有試過欠咭數，並謂的確有多份工作，除了幕前工作，也有做不同的幕後工作，強調經濟方面沒有問題。

龐景峰樂意再玩猛男騷

對於跟劉溫馨分手，他表示心情OK，大家沒有鬧交，因性格不合而和平分手，但對於新戀情則不會想太多，現在先集中工作。提到可會再參與猛男表演，他坦言視乎情況，又認為這個表演沒太特別，他不需要跟觀眾交流接觸，自己平時也是不穿上衣耍功夫，問到表演時可有觀眾「攝」錢給他？他笑言很希望有，如主辨單位日後安排這個環節，他樂意參與。