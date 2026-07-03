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羅啟豪自爆被粉絲私訊示愛：可能諗多咗 感恩歌迷會三周年盼儲歌再上紅館

影視圈
更新時間：20:18 2026-07-03 HKT
發佈時間：20:18 2026-07-03 HKT

羅啟豪今日到尖沙咀出席「啟豪．豪殼 United！三週年團聚暨慶功宴」，其《中年好聲音》好友顏志恒、丁文俊、涂家堯及劉威煌等亦有到場，羅啟豪指今日所邀請的嘉賓都是知道他與譚輝智開演唱會後買飛捧場的好友，覺得要請他們食飯。

羅啟豪粉絲尊重其私隱

今次是舉行演唱會後與粉絲首次聚會，因為場地所限，只能招待150名粉絲，除了會跟到場的《中聲》好友合唱外，也會分享演唱會時鮮為人知的點滴，至於粉絲是否會問他的感情事？羅啟豪就指很少，因他們但都很尊重自己私隱，不過他就透露曾有歌迷私訊他示愛：「會同我講感受，不過就冇話想一齊。（會唔會你諗多咗？）可能係。」

羅啟豪完騷後深圳按摩覓食

羅啟豪表示完成演唱會之後終於可以放鬆，所以跟朋友去了深圳食嘢和按摩，笑言現在有很多好食的店可以介紹。

羅啟豪感謝歌迷會三周年

提到其歌迷會也成立三周年，羅啟豪表示時間過得好快，這段時間亦發生了好多事，出了單曲之外，能夠開演唱會也覺得感恩，而且更可以上到紅館這個舞台，是由很多人陪住去行這條路，至於何時開個人紅館騷？他笑言未有消息，不過也希望先儲多些歌。

羅啟豪表姐返港捧場兼入會

羅啟豪又透露今日表姐也有到場，他指表姐住在新加坡，剛好返港探親所以也有去看他的演唱會，更指對方今次也有加入其fans club。對於羅啟豪與張與辰的粉絲數量不相伯仲，羅啟豪表示對方真的好犀利，有機會也希望跟對方合作，自己也有很多《中年好聲音》的朋友們也想合作。
 

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