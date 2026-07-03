Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧麗欣領軍雲浩影黃淑蔓盧慧敏3大新生代女神 8.23殺入新城35周年音樂會 預告合唱神秘金曲

影視圈
更新時間：22:30 2026-07-03 HKT
發佈時間：22:30 2026-07-03 HKT

今年是新城廣播35周年，為隆重其事，新城廣播將於今年8月23日假香港會議展覽中心Hall 5BC舉行「Metro Anniversary 35 "Spectrum of Self"」音樂會。四位人氣歌手鄧麗欣（Stephy）、雲浩影（Cloud）、黃淑蔓（Feanna）及盧慧敏（Amy Lo）將首次攜手演出，以她們獨特的個人魅力與音樂，在舞台上碰撞出最璀璨的火花。

四位歌手雖然風格各有不同，卻同樣散發著當代年輕人敢於突破的光芒。鄧麗欣由偶像派蛻變為全能藝人，見證一代少女的成長軌跡；雲浩影以空靈嗓音俘虜樂迷，盡顯新生代女聲的獨特氣質；黃淑蔓則憑著青春洋溢的活力，成為校園樂迷的寵兒；盧慧敏從影視跨界音樂，展現活力多變的個性。

相關閱讀：馬浚偉最新動向曝光 辭任新城CEO轉戰上市公司 閃電加盟衍生集團任副主席 年薪達250萬

對於今次能夠破天荒同台演出，四位歌手都表現得相當興奮，鄧麗欣開心表示：「好期待可以同其他三位歌手企喺台上唱歌，至於我哋會合唱咩歌？大家入場睇就知，希望到時見到大家。」雲浩影亦雀躍表示：「我有好多歌都好想唱，除咗自己嘅歌，偶像嘅歌當然會唱啦！」黃淑蔓則對選歌方面較為著緊，她稱：「我想揀一首金曲，可以向我哋樂壇前輩致敬，又可以全場大合唱，個氣氛一定好正！」盧慧敏就搞笑謂：「相比起其他三位歌手，我舞台經驗比較少，好希望今次可以享受舞台演出之餘，亦都可以吸收吓舞台經驗，每次都有進步就心滿意足了。」

是次演唱會以「Spectrum of Self」為主題，舞台設計成為另一焦點。製作團隊大膽採用鏡面柱與棱柱裝置結合LED Wall及嶄新投影技術，每一支柱體獨立聳立舞台，卻能隨燈光角度折射出變幻萬千的光芒。屆時四位歌手除了演繹自己的人氣作品外，更會精心挑選多位樂壇前輩的經典金曲，以年輕聲線重新詮釋。選曲極具心思，勢必為全場樂迷帶來驚喜。

最Hit
香港亞洲家務工工會聯會代表（左）與Baby Jane Teodoro Allas的胞妹 Mary Ann Allas Pereira。資料圖片
01:28
菲傭患癌遭解僱索償 僱主須賠償菲傭收入及精神損害費逾25萬元
社會
6小時前
60歲或以上長者免費參加！康文署太極/乒乓球/羽毛球/健身班 孝順孫女代報名：爺爺好似玩得幾開心
60歲或以上長者免費參加！康文署太極/乒乓球/羽毛球/健身班 孝順孫女代報名：爺爺好似玩得幾開心
生活百科
9小時前
珍惜生命│大圍36歲男子小學內墮斃 據悉並非員工 凌晨翻牆潛入校園
00:51
珍惜生命│大圍36歲男子小學內墮斃 據悉並非員工 凌晨翻牆潛入校園
突發
6小時前
香港退休太貴？何英偉揭深圳養老約200萬夠過20年 退休居內地千元租千呎大屋性價比高
香港退休太貴？何英偉揭深圳養老約200萬夠過20年 退休居內地千元租千呎大屋性價比高
影視圈
12小時前
住公屋可以住一世？港人熱議除非1原因「否則賴死唔走」 網民計數：咁咪交貴啲租
住公屋可以住一世？港人熱議除非1原因「否則賴死唔走」 網民：咁咪交貴啲租
生活百科
7小時前
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
生活百科
2026-07-02 16:28 HKT
深水埗明哥進駐旺角開「北河明哥素食」！中式齋菜、點心試業期間8折 續向基層、長者派飯
深水埗明哥進駐旺角開「北河明哥素食」！中式齋菜、點心試業期間8折 續向基層、長者派飯
飲食
12小時前
「公屋之王」竟遭嫌棄？ 調遷戶首派絕靚樓層一人單位 態度猶豫惹網民酸爆 港男親揭大屋搬細屋背景......｜Juicy叮
「公屋之王」竟遭嫌棄？ 調遷戶首派絕靚樓層一人單位 態度猶豫惹網民酸爆 港男親揭大屋搬細屋背景......｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
女保險經紀Threads墮網戀 被游說情侶檔投資鬆弛熊 遭騙走$252萬
女保險經紀Threads墮網戀 被游說情侶檔投資鬆弛熊 遭騙走$252萬
突發
6小時前
黃錦輝辭職︱政圈料不急於補選 待明年政府換屆後處理 譚耀宗斥酒駕「無得幫」：成件事錯晒
黃錦輝辭職︱政圈料不急於補選 待明年政府換屆後處理 譚耀宗斥酒駕「無得幫」：成件事錯晒
政情
5小時前