Honey Punch被誤認COLLAR不介懷 視師姐為學習對象而非競敵

女團Honey Punch今日以推廣大使身份出席一個汽車發布會，現場跳唱《滑到入心》和《蝶式》炒熱氣氛。隊長楊芷喬因參加學校的日本交流團而缺席，其他人笑指學校已放暑假，故可以專心工作，雖然她們都未成年，但亦大賣口乖指一到18歲就會考車牌。黃靖瑜（Colour）表示有車會更方便，方便她們出活動，而且她們又喜歡傾音樂，羅子媛（Jacey）指有車就可以在車上唱卡啦OK。

Honey Punch出道一周年感成長

今個月23號是她們出道一周年，她們都表示想不到已過了一年，這段時間學到很多，自覺成長了不少，問到可會為出道一周年準備新歌？她們表示未知，要等公司安排，但會準備精彩的演出送給粉絲，而她們亦會私下開慶祝派對。

COLLAR為努力目標

另外，COLLAR成員蘇雅琳早前接受專訪，資料片段錯誤將Honey Punch當成COLLAR，她們表示不知道此事，講到她們已不是新人，可覺得COLLAR會是她們在之後音樂頒獎禮上最大的勁敵？Honey Punch表示視COLLAR為學習對象，不覺得是競爭對手，而且她們還很新，要向師姐學習，希望未來都能像她們一樣，現時主要努力做好自己，做更多好歌。問她們可想拍戲或拍劇？Colour表示她們都想在音樂以外有其他發展，直言都有向公司要求過，又說她們很喜歡玩，有時會扮喊，這些都能激發演技，但實際工作還是要等公司安排。

