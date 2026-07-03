Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Honey Punch被誤認COLLAR不介懷 視師姐為學習對象而非競敵

影視圈
更新時間：19:48 2026-07-03 HKT
發佈時間：19:48 2026-07-03 HKT

女團Honey Punch今日以推廣大使身份出席一個汽車發布會，現場跳唱《滑到入心》和《蝶式》炒熱氣氛。隊長楊芷喬因參加學校的日本交流團而缺席，其他人笑指學校已放暑假，故可以專心工作，雖然她們都未成年，但亦大賣口乖指一到18歲就會考車牌。黃靖瑜（Colour）表示有車會更方便，方便她們出活動，而且她們又喜歡傾音樂，羅子媛（Jacey）指有車就可以在車上唱卡啦OK。

Honey Punch出道一周年感成長

今個月23號是她們出道一周年，她們都表示想不到已過了一年，這段時間學到很多，自覺成長了不少，問到可會為出道一周年準備新歌？她們表示未知，要等公司安排，但會準備精彩的演出送給粉絲，而她們亦會私下開慶祝派對。

COLLAR為努力目標

另外，COLLAR成員蘇雅琳早前接受專訪，資料片段錯誤將Honey Punch當成COLLAR，她們表示不知道此事，講到她們已不是新人，可覺得COLLAR會是她們在之後音樂頒獎禮上最大的勁敵？Honey Punch表示視COLLAR為學習對象，不覺得是競爭對手，而且她們還很新，要向師姐學習，希望未來都能像她們一樣，現時主要努力做好自己，做更多好歌。問她們可想拍戲或拍劇？Colour表示她們都想在音樂以外有其他發展，直言都有向公司要求過，又說她們很喜歡玩，有時會扮喊，這些都能激發演技，但實際工作還是要等公司安排。
 

最Hit
珍惜生命│大圍36歲男子小學內墮斃 據悉並非員工 凌晨翻牆潛入校園
00:51
珍惜生命│大圍36歲男子小學內墮斃 據悉並非員工 凌晨翻牆潛入校園
突發
3小時前
60歲或以上長者免費參加！康文署太極/乒乓球/羽毛球/健身班 孝順孫女代報名：爺爺好似玩得幾開心
60歲或以上長者免費參加！康文署太極/乒乓球/羽毛球/健身班 孝順孫女代報名：爺爺好似玩得幾開心
生活百科
6小時前
黃錦輝酒駕︱免影響立會運作 即日起辭去立法會職務 為帶來「社會困擾」致歉
01:09
黃錦輝酒駕︱免影響立會運作 即日起辭去立法會職務 為帶來「社會困擾」致歉
政情
5小時前
深水埗明哥進駐旺角開「北河明哥素食」！中式齋菜、點心試業期間8折 續向基層、長者派飯
深水埗明哥進駐旺角開「北河明哥素食」！中式齋菜、點心試業期間8折 續向基層、長者派飯
飲食
9小時前
香港亞洲家務工工會聯會代表（左）與Baby Jane Teodoro Allas的胞妹 Mary Ann Allas Pereira。資料圖片
菲傭患癌遭解僱索償 僱主須賠償菲傭收入及精神損害費逾25萬元
社會
3小時前
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
生活百科
2026-07-02 16:28 HKT
曾志偉另起爐灶籌組新公司 傳聞藝人名單曝光 睇中多位TVB舊將 蔡思貝苟芸慧加盟？
曾志偉另起爐灶籌組新公司 傳聞藝人名單曝光 睇中多位TVB舊將 蔡思貝苟芸慧加盟？
影視圈
2026-07-02 18:00 HKT
香港退休太貴？何英偉揭深圳養老約200萬夠過20年 退休居內地千元租千呎大屋性價比高
香港退休太貴？何英偉揭深圳養老約200萬夠過20年 退休居內地千元租千呎大屋性價比高
影視圈
9小時前
「公屋之王」竟遭嫌棄？ 調遷戶首派絕靚樓層一人單位 態度猶豫惹網民酸爆 港男親揭大屋搬細屋背景......｜Juicy叮
「公屋之王」竟遭嫌棄？ 調遷戶首派絕靚樓層一人單位 態度猶豫惹網民酸爆 港男親揭大屋搬細屋背景......｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
特快公屋編配計劃2026｜想租想買都有！焦點重售油塘／九龍灣／馬鞍山3大綠置居屋 售價、申請資格一文睇
特快公屋編配計劃2026｜想租想買都有！重售油塘／九龍灣／馬鞍山3大綠置居單位 售價、申請資格一文睇
生活百科
7小時前