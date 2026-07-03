非份之罪｜吳啟華封演技教科書 一人Carry全劇網民激讚演技之巔：冇佢點算

TVB另類寫實劇集《非份之罪》已於6月29日在翡翠台播映，首個播出的故事是《無臉女屍》由吳啟華、貝安琪、戴祖儀和游嘉欣主演，雖然吳啟華今次再披上白袍飾演婦產科醫生「康力」，不過顛覆過往在《妙手仁心》中溫柔儒雅的「程至美」經典醫生形象，轉化為一名走火入魔、令人毛骨悚然的「魔鬼控制狂父親」。

吳啟華的演出一直都是網民焦點

連日來吳啟華的演出一直都是網民焦點，在昨晚（2日）播出的一集，吳啟華的演技火力全開，其中一幕得悉被綁架的細女「康嘉儀」游嘉欣平安無事後，其張嘴合十的情緒戲來得相當有張力，雖然對白只是「好呀、好呀」、「太好喇太好喇」，但吳啟華單憑嘴部加雙眼的張合以及抖大氣，短短10秒已清楚展現出情極致的情緒繃緊感、失而復得的狂喜，以及欲哭無淚的複雜狀態。

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吳啟華發狂場面獲讚「演技之巔」

「康力」吳啟華回到家中，向「康嘉儀」游嘉欣宣告大女「康嘉嵐」戴祖儀的死訊，「康力」吳啟華悲慟莫名的眼神、再加上強裝鎮定的哭腔，均令人深深感受到父母失去子女的切膚之痛；再緊接之後得悉「YY」朱敏瀚是記者身份後，「康力」吳啟華的發狂場面，層次演技獲網民大讚「演技之巔」。經過「YY」朱敏瀚連日努力調查，得出「康力」吳啟華極有可能是殺死「康嘉嵐」戴祖儀真兇，就在「康嘉儀」游嘉欣為真相感到震撼之際，「康力」吳啟華竟出現並打針將「康嘉儀」游嘉欣迷暈，昨晚最後一幕「康力」吳啟華為女兒「康嘉儀」游嘉欣打迷暈針「陰濕樣」，引發網民熱討，激讚吳啟華奸險表情直達天花板，加上預告一幕見到康力揮刀襲擊「康嘉儀」游嘉欣及「YY」朱敏瀚，令「康力」吳啟華Big Boss揣測更加甚囂塵上。

吳啟華走火入魔拎鐵鎚怒揼朱敏瀚

今晚（3日）將是首個單元《無臉女屍》大結局，「康嘉嵐」戴祖儀的死亡真相將終極揭曉，官方率先發布大結局劇照，疑似走火入魔的「康力」吳啟華，將「康嘉儀」游嘉欣五花大綁之餘，拿著鐵鎚怒揼「YY」朱敏瀚時更是兇神惡煞，相當恐怖；除了暴走場口，據知「康力」吳啟華在結局中還有多場爆喊戲！對於吳啟華相隔多年回歸TVB，網民對其演技有讚無彈，並指吳啟華無論飾演慈父或是專制躁狂父親都甚有感染力，封他為單元MVP，並笑言他一人Carry全劇。不過亦有心水清網民認為Big Boss身份不會如此簡單，並直指表面對「康力」吳啟華言聽計從、但實際背著老公幫助女兒的「白美雅」貝安琪相當有可疑。

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吳啟華幾乎一面倒地被讚其神級演技

今次是吳啟華相隔11年重返TVB拍劇，他的精湛演出迅速引發網民討論，幾乎一面倒地大讚其神級演技，有人表示被其表演所折服：「演技之巔」、「睇到我起雞皮！呢啲先叫戲骨」、「單靠眼神同微表情就夠晒，唔需要誇張動作」、「呢10秒可以放入演技教科書」、「吳啟華真係寶刀未老，一個表情交代晒所有嘢」、「只係睇華哥一人。」、「下一個單元冇咗吳啟華，咁點算？」、「還我吳啟華。」