XiX出新歌MV獲經理人郭偉亮操刀剪接 記錄四女閨密日常歡樂時刻

XiX的四位成員鄧曉殷(Kiele)、良玳瑩（Crystal)、楊秉頤(Caitlin)與繆昀希(Charlotte)推出新歌《微笑擊敗全世界》散發正能量，MV拍攝當日，天公造美，遇上無限好的夕陽。

郭偉亮親手剪接 MV

經理人郭偉亮(Eric Kwok)為《微笑擊敗全世界》MV親自操刀剪接，將XiX可愛的日常記錄下來作為送給XiX的禮物，Eric表示，「笑」是 XiX在芸芸女團中最特別之處：「佢哋咩都可以笑一大餐，而呢份歡樂經常都感染到一齊做嘢嘅人。」

Kiele微笑是唯一可控的心態

Kiele認為歌詞中「用微笑擊敗全世界」對她有幫助：「我一直都係會被壓力壓倒嘅人，但要認清呢個世界有嘢係你控制唔到，呢件事喺我內心掙扎咗唔知幾耐。」她有感而發說：「呢首歌對我意義重大，佢唔只係一種說法，係一種態度，一種看待世界嘅方式。有時候事情唔到我哋控制，但唯一可以控制嘅就係你嘅心態，我點樣去看待目前嘅處境。呢首歌提醒咗我有時要退一步話俾自己知，唯一可以做嘅就係微笑以對生活所有事，有時你就只需要呢個態度。」

Caitlin新歌風格突破

Caitlin說：「呢首新歌嘅風格好唔同，亦都係我比較擅長嘅，所以錄音嘅時候好開心好自在。拍MV嗰日都好好玩，尤其係踩單車嗰部分！我之前學極都學唔識，但係有咗XiX，導演，Eric Sir，同埋成個團隊嘅支持，我最後成功踩咗9秒，簡直係超越咗自己！」

Crystal拍攝如閨密約會

Crystal指今次拍MV好開心，因為不用跳舞：「我哋嘅職責就係露出我哋嘅微笑食嘢、踩單車、行街，做我哋平時女仔約會鍾意做嘅嘢，仲有一直以來想做嘅嘢，就係教Caitlin同Charlotte 踩單車，同埋幫Charlotte剪頭髮，仲有俾佢哋幫我洗頭，所以成個拍攝過程真係好好玩，我好 enjoy！」

Charlotte錄音挑戰最大

Charlotte認為新歌是XiX最大挑戰嘅一首歌，特別係錄音過程令她最深刻：「同埋今次Kiele一返到嚟香港就即刻主動陪我一齊練呢首新歌，幫咗我超級多，錄音嘅過程當中Eric Sir都令我對喺唱歌表達情感呢一方面學到好多嘢。」

