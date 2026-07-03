TVB「單身女神」陳若思超性感引追求者？ 邪惡視角晒逼爆上圍 「隱形富婆」曾誤當小三

30歲的TVB小花陳若思，近日在社交平台上分享了一段與港台體育節目主持吳紫菲，挑戰試食辣雞麵的影片，兩位女神大膽的衣著和有趣的閨密互動，旋即成為網民熱話。影片中，陳若思與吳紫菲以極度性感的家居造型上陣，大方展露美好身材，網民指畫面的火辣程度與她們口中的辣雞麵，絕對是不相伯仲。

陳若思深V掛頸波點裝挑戰食辣

影片開頭，兩位女神已準備就緒迎接挑戰。陳若思身穿一件白色波點掛頸露臍上衣，深V的剪裁將她豐滿的上圍展露無遺，配上低腰貼身牛仔褲，纖細的腰肢與白滑肌膚盡收眼底。身旁的吳紫菲同樣不甘示弱，她穿上一件白色貼身小背心，上圍也是逼爆澎湃，馬甲線若隱若現。兩人一身打扮雖然走休閒居家風，但性感指數爆燈，吳紫菲隱約露出的黑色內衣邊，更添幾分遐想。

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陳若思辣到放下女神形象

這段影片的重頭戲是挑戰食辣雞麵，陳若思與吳紫菲透過猜包剪揼的方式，決定誰要接受懲罰。遊戲過程中，她們完全拋開平時的女神包袱，表情百變，充滿喜劇感。猜輸的一方要硬著頭皮吃下一大口紅通通的辣麵，只見她們辣得不斷搧風伸脷，展現出與平日幕前斯文形象截然不同的真我本色，陳若思更被辣得面容扭曲，高呼「辣死我呀」。

陳若思出生富裕生日收名錶

回顧陳若思的演藝路，自落選港姐後加入TVB，並由本名「陳煦凝」改名為「陳若思」，她從初期主持兒童節目《Think Big 天地》，到參與《港女野人》等真人騷，再到客串《愛．回家之開心速遞》、《痞子殿下》、《新聞女王》及《隱門》等多套重頭劇。早前她更在劇集《正義女神》中，破格演出殺貓案的少女，表現備受關注；同時她亦是話題戀愛真人騷《女神配對計劃2》的五位女神之一，曝光率極高。除了幕前發展，她「小富婆」的背景也為人津津樂道。家境富裕的她平日滿身名牌，入行前曾是月薪高達8萬的理財策劃經理，生日更收過幾十萬的勞力士手錶，生活相當富貴。

陳若思曾誤當小三

陳若思早前自爆過往曾有5段情，陳若思表示曾遇過另一半背叛，當時她卻愛這位前度，但竟被她發現他原來已有女友，令陳若思在不知情下做了第三者，而令她情緒十分低落。陳若思指自己過往對待每段感情都好認真，更直認「瞓晒身」，故得悉被背叛時極難受，並稱這位前度傷得她最重。

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