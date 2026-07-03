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黃宗澤化身「黃三歲」現身廣州世界盃活動 睇波最愛美斯又「鋤強扶弱」撐佛得角

影視圈
更新時間：17:45 2026-07-03 HKT
發佈時間：17:45 2026-07-03 HKT

四年一度的世界盃戰況激烈，全城掀起睇波狂熱！男神黃宗澤（Bosco）今日現身廣州，出席由啤酒品牌舉辦的世界盃狂歡活動。大批市民一早擠滿現場，希望一睹男神風采。

黃宗澤親民玩遊戲無架子

活動期間，Bosco一邊展現招牌迷人笑容，一邊不停抹汗。他笑言現場的熱烈程度簡直是「體感大考驗」：「現場真係有啲熱啊！因為呢度係玻璃頂，加上現場真係人山人海，所以溫度直線上升。不過，最熱嘅絕對係現場觀眾嘅熱情！」雖然熱到大汗淋漓，但一向親民的Bosco與現場圍觀市民大玩遊戲，全無明星架子，令全場氣氛High爆。對此他幽默表示：「個個都知我係『黃三歲』嚟㗎啦，最緊要大家玩得開心、盡興就得！」

黃宗澤頂眼瞓揀睇精彩賽事

​談到今屆世界盃，Bosco坦言要當一個「合格球迷」絕對是一大挑戰：「追看球賽對我哋嚟講真係有難度。大多數熱門賽事都在凌晨三、六、九點開波，如果遇到十二點或者一點的賽事，我就一定會看。但有時遇到非常緊張的賽事，即使再累，我都會頂住眼瞓、熬夜支持，最近真係夜瞓咗好多。」被問到心水球隊時，Bosco透露自己並非盲目追捧傳統強隊，反而帶點「俠義心腸」：「我自己好鍾意美斯，但同朋友睇波就冇話特別齊心鍾意邊一隊。有時我反而有種『鋤強扶弱』嘅心態，希望啲比較弱嘅球隊可以爆冷，咁樣先刺激！」 他更特別點名日前一戰成名的非洲球隊佛得角：「好似之前佛得角咁，真係好犀利！個龍門（禾仙夏）一夜之間爆紅，我依家最欣賞就係美斯同埋佢！」

黃宗澤心水球隊曝光

今屆世界盃亦是不少傳奇球星的「最後一舞」，Bosco言語間流露出一絲不捨：「今年美斯係最後一屆，點都要捧場支持。其實有好多位球星都踢咗好多屆，好似剛剛被淘汰的克羅地亞主將摩迪（Luka Modrić），應該都係最後一屆了，所以每場賽事都非常珍貴。」活動在歡笑聲與熱烈氣氛中圓滿結束，Bosco的親民與真性情再度瘋狂吸粉，不少網民大讚他是「最強世界盃氣氛組」！
 

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