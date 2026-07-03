鍾景輝明日安息禮拜 演藝學院7.15設追思會暨展覽 翌日開放公眾簽名留念

人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝於今年6月3日於家中安詳離世，享年89歲。鍾景輝的安息禮拜將於明天七月四日（星期六）上午十時三十分至中午十二時三十分在九龍城浸信會舉行，禮拜後隨即出殯，靈柩奉移至鑽石山火葬場舉行火葬禮。家屬懇辭花圈、花籃。 如蒙賜賻，將全數撥捐予「香港演藝學院-鍾景輝紀念獎學金」 以支持培育未來演藝人才，延續鍾博士一生對藝術教育及香港演藝事業的無私奉獻。

演藝學院7.15舉行鍾景輝舉追思會暨展覽

「King Sir」鍾景輝生前曾任演藝學院戲劇學院創院院長，為了共同緬懷這位一代巨匠的風采與教誨，演藝學院將於7月15日為「King Sir」鍾景輝舉行追思會暨展覽。追思會當日將有不同年代認識「King Sir」鍾景輝的朋友及學生出席分享，共話當年的溫暖與教誨。同場特設一日限定紀念展覽，以嘉年華形式帶大家進入「King Sir」鍾景輝的戲劇世界，部分展區更會以他的重要作品為題，穿梭他精彩的人生階段，一同回顧一代巨匠的演藝人生。

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演藝學院7.16設公眾簽名追思活動

「戲劇大師鍾景輝追思會暨展覽」將於7月15日（星期三）下午三時至五時於香港演藝學院「香港賽馬會演藝劇院」舉行，昨日（2日）FB專頁「King Sir永遠的舞台」公布追思會暨展覽的詳情，紀念展覽時間將於下午一時三十分至晚上十時在香港演藝學院 1樓Foyer舉行，因場地位置所限，追思會及展覽均只能招待受邀嘉賓及團體，須於網上報名並憑電子門票入場。為了讓公眾都有向「King Sir」鍾景輝致敬，翌日7月16日（星期四）另設公眾簽名追思活動，現場將設有心意卡及收集郵箱，時間為上午十時至晚上八時在香港演藝學院大堂舉行，按照家屬意願，懇辭花圈、花籃。如蒙賜賻，奠儀將全數撥捐「香港演藝學院 - 鍾景輝紀念獎學金」，以延續 「King Sir」鍾景輝一生對培育演藝人才的無私奉獻。

鍾景輝曾於香港演藝學院任教17年

「King Sir」鍾景輝曾於香港演藝學院戲劇學院任教17年，黃秋生、蘇玉華、潘燦良，劉雅麗、陳國邦、王祖藍等都是在任時期的學生，同時「King Sir」鍾景輝更是TVB藝訓班的開山祖師，當年周潤發原先不被取錄入藝訓班，多得鍾景輝獨具慧眼讓周潤發入學。多年來「King Sir」鍾景輝曾參與了不少舞台劇的執導和演出、電影製作，曾擔任亞視節目《尋找他鄉的故事》系列的旁白，其獨特的聲綫不單令世界各地華人所知，亦令不少藝員爭相模仿。「King Sir」鍾景輝在2001年退任演藝的院長後，返回TVB拍劇，參演了《LovingYou我愛你2》、《甜孫爺爺》、《高朋滿座》、《律政强人》等，不過在2016年尾，鍾景輝因患上大腸癌第一期而停工休養，康復後演出不多，因體力難支撐。拍完《牛下女高音》便退下火線，專心休養。多年來鍾景輝對後輩照顧有加，他亦曾坦言不怕老去：「我不怕老，我覺得一個人一直老，便能一直成長。一直成長，便能一直學習。一片樹葉也待落葉的時候，才能發放出最燦爛的色彩。人生真是很美好的，因此我會用有限的時間做最多的事。」

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