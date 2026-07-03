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劉亞仁傳10月拍新片為復出鋪路 有望簽約G-Dragon公司過檔費2600萬

影視圈
更新時間：17:14 2026-07-03 HKT
發佈時間：17:14 2026-07-03 HKT

曾涉毒的韓國影帝劉亞仁，今日傳出復出在望，j韓媒指他落實演出《破墓》導演張載玄的最新電影《吸血鬼》，他將在片中飾演一名「吸血鬼獵人」，與李星民飾演的神父共同對抗吸血鬼，尹敬浩亦有份演出。《吸血鬼》的故事啟發自愛爾蘭作家Bram Stoker的經典小說《德古拉》，講述獵人、神父以及與他們命運交織的故事，預計最快今年10月開拍。這也是劉亞仁在毒品案獲判緩刑後，睽違約3年重返大銀幕的復出之作。

劉亞仁多負評

消息曝光後引發不少批評，認為韓國過度包容爭議男藝人，並對《破墓》導演張載玄感到失望。對於相關消息，負責發行電影的公司NEW僅低調回應：「我們正在與多位演員者協調，包括上述所說的演員（劉亞仁）。一旦確認，我們將立即公布。」 早於去年底，就傳出劉亞仁會演出《吸血鬼》的消息，不過當時的經理人公司表示「一切都還沒有定案」。此外，劉亞仁日前被指已約滿公司UAA，並獲斟簽約G-Dragon所屬的Galaxy Corporation，簽約酬金更被傳高達50億韓圜（約2,600萬港元）。

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