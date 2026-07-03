王丹妮煮意粉與張孝全「破冰」 首合作爆發默契火花四濺

王丹妮（Louise）日前為去年完成的迷你劇《Coolie》（暫譯：苦力〉出席台北電影節。活動中暢談去年遠赴海外拍攝新劇《Coolie》的艱辛歷程。該劇由曾執導熱門劇集《柏青哥》（Pachiko）的導演陳駿霖（Arvin Chen）與Julian Acosta共同執導，全劇英語對白共八集。王丹妮在戲中與台灣實力派男星張孝全飾演一對夫妻，兩人首度合作便擦出精彩火花。

王丹妮憶遠征多明尼加挑戰

談及拍攝環境，王丹妮形容這是一次極具挑戰的體驗。劇組於2023年底至2024年年中，長達四個多月時間前往多明尼加共和國及巴拿馬取景。她坦言該地相當偏遠：「那是個需要經過多次轉機才能抵達的地方，連同轉機時間，總共花費了將近三十個小時才抵達目的地。」由於拍攝行程橫跨2個節日，這段期間她連聖誕節及新年都無法回家與家人共度，只好全心投入角色之中。

王丹妮親煮意粉暖透張孝全

雖然與張孝全初次合作，但王丹妮大讚對方非常專業且溫暖。張孝全並謂多得王丹妮窩心照顧。原來在他剛抵達劇組時，兩人難免有些陌生，加上當地飲食習慣較鹹，不太合胃口，幸好王丹妮親自下廚準備了義大利麵帶到片場分享，沒想到這份暖意成為了兩人快速建立默契的關鍵。王丹妮回憶道：「當時張孝全剛好入劇組，正所謂人生路不熟，我煮了義大利麵帶過去，他就覺得很窩心，我們之間的隔膜感很快就消失了。」她也感激表示，張孝全作為影壇前輩，在片場總是展現出非常放鬆的狀態，這種氛圍也讓她能迅速進入角色：「他讓我們合作變得非常順利且舒服，我們很快就培養出默契，演對手戲來非常投入。」

王丹妮為全英語對白特聘老師

對於劇中以全英語對白演出，王丹妮早有準備的說：「我自己特地請了一位英文老師，一齊研究劇本及訓練，如何用全英語嘅對白去演戲！」

