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何超獲頒「奇幻偶像獎」與范冰冰法國影后伊莎貝爾同框 感激家人與已故父母支持

影視圈
更新時間：16:45 2026-07-03 HKT
發佈時間：16:45 2026-07-03 HKT

今年富川國際奇幻影展（BIFAN）規模創下新高，共帶來來自50個國家的321部電影，為歷屆之最。開幕典禮紅毯星光熠熠，除了韓國藝人外，更有不少海外巨星出席，包括香港的何超與丈夫陳子聰、力捧新人Iman，及她主演的電影《拾荒法師》導演彭氏兄弟，還有法國影后伊莎貝爾·于佩爾（Isabelle Huppert）、范冰冰及武俠動作大師袁和平。影展特別為30週年頒發榮譽：何超獲「奇幻偶像獎」、范冰冰獲「全球偶像獎」、伊莎貝爾·于佩爾則獲終身成就獎。

陳子聰⼀直並肩支持

何超從韓國女星及大會主席張美姫手上接過奬座，她領獎時，首先恭賀影展30週年，並感謝評審團的肯定。她特別感謝家⼈，包括丈夫陳子聰⼀直以來的並肩支持、合演拍檔Iman及公司團隊的努力，以及已故父母、姊姊超瓊、超鳳、弟弟及已故姊姊超遐的鼓勵：「他們⼀直支持我、鼓勵我。」她亦感謝所有合作過的導演，形容他們開闊了她的視野。頒獎禮後，何超與范冰冰互相祝賀，更與伊莎貝爾·于佩爾長談交流演藝心得。

何超儀自嘲被AI「變性」成Josh H

韓國媒體在報導中將兩⼈相提並論，盛讚她們才藝兼備、橫跨多個藝術領域，是享譽全球的奇幻電影Icon。不過有媒體因AI翻譯，將「Josie Ho」誤譯成「Josh H」，何超儀笑言自己在韓國多了⼀個新名字。影展開幕影片為袁和平執導的《鏢⼈》（Blades of the Guardians），該片在韓國首映。何超特意到場與「⼋爺」袁和平會⾯道賀。她透露自己在剛拍竣的《拾荒法師2》中親身上陣多場動作戲，為此與Iman接受了九個月嚴格訓練。袁和平聽後大讚兩人十分專業，強調動作演員最需要事前充分準備。⽽由何超及Iman主演、彭氏兄弟執導的《拾荒法師》，將於今晚在同⼀影院舉⾏全球首映。而昨晚頒獎禮後，何超更在下榻酒店設慶功宴，感謝公司團隊，包括主演的Iman、彭氏兄弟導演及監製陳⼦聰。她再次提及已故⽗母及姊姊，深信他們在天上能夠看到她獲獎，場面溫馨感⼈。

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