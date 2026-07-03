47歲椎名林檎被爆不倫戀 與經濟學者成田悠輔酒店密會

日本47歲烈女歌姬椎名林檎昨日（2日）驚爆與40歲「令和魅力經濟學者」成田悠輔發展不倫戀！二人近日被周刊拍到多次密會，甚至在女方巡迴演出期間於酒店密會。

成田悠輔被拍到入房過夜

《FRIDAY》報道指二人曾於酒店幽會，事件震驚日本網民。據報道，今年5月底某晚，椎名林檎與成田悠輔一齊睇完演唱會後，雙雙離開一間爵士餐廳，其後成田更驅車送椎名返其東京豪宅，逗留約一小時後獨自帶着行李喼離開。此外，椎名巡唱結束入住高崎一間酒店後，成田悠輔亦被拍到到附近便利店買酒，其後入房過夜。

成田對椎名早有仰慕之情

由於男方今年5月底才剛簽約進椎名的個人事務所，加上雙方各自都有婚姻或同居伴侶，疑似涉及雙重不倫，引發網民熱議。椎名林檎現時被指與廣告導演兒玉裕一維持事實婚關係，成田則處於「別居婚」狀態，故被指屬「雙重不倫」。二人相識於去年12月《文藝春秋PLUS》的對談，其後成田更為椎名今年3月推出的新專輯《忌諱》撰寫文案。成田曾透露，他人生第一次自費買飛入場睇的演唱會，正正就是椎名林檎，可見他對椎名早有仰慕之情。事件曝光後，椎名所屬事務所暫未有正面回應，僅稱其寓所同時作辦公用途，故不時有職員及藝人出入，未有直接否認不倫傳聞。