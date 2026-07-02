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悠長假期丨林愷鈴接松隆子棒演「涼子」：有夢想成真感覺 親揭「揮低」Ivy So蘇雅琳內幕

影視圈
更新時間：21:45 2026-07-02 HKT
發佈時間：21:45 2026-07-02 HKT

ViuTV宣布翻拍經典日劇《悠長假期》(Long Vocation)引起全城討論，終極陣容終於曝光，「最美星二代」林愷鈴(Ashley)疑揮低Ivy So(蘇雅琳) 演松隆子「奧澤涼子」一角，與飾演竹野內豐的角色「葉山真二」江𤒹生（AK）再談情。林愷鈴接受《星島頭條》訪問時承認落實接拍港版《悠長假期》，坦言既開心又有壓力。她還在IG限時動態貼上松隆子靚相，以日文稱「全力以赴」表決心。

呂爵安李佳芯主角陣容全面揭盅

ViuTV翻拍經典日劇《悠長假期》公布主角陣容︰呂爵安（Edan）演木村拓哉所演角色「瀨名秀俊」，李佳芯演山口智子角色「葉山南」，江𤒹生演竹野內豐角色「葉山真二」；另一關鍵角色，由松隆子飾演的「奧澤涼子」，本有傳由COLLAR成員蘇雅琳飾演，惟昨天終有定案，由「最美星二代」林愷鈴擔綱演出，再同江𤒹生談情。

林愷鈴以日文「全力以赴」表決心

MakerVille官方網站《悠長假期》的演員名單上出現林愷鈴的名字，隨即引起網民熱烈討論！未幾，林愷鈴在IG限時動態以日文稱會「全力以赴」，並配上松隆子的照片。林愷鈴近年人氣急升，憑ViuTV電視劇《繩角》而為人知，其後在劇集《COURT！》中扮演好勝律師，法庭戲上以流利英語壓場，突破鄰家女孩形象，備受肯定。

林愷鈴期待與AK再續默契

林愷鈴回應《星島頭條》時表示覺得開心又有壓力，指自己和媽咪龔慈恩也是日版的粉絲，能夠參與演出有夢想成真的感覺，同時坦言有壓力，因為松隆子的角色深入民心，觀眾對她有很深的印象，笑謂有為自己定下目標，希望能讓香港觀眾看到身邊都有這種女仔的感覺。對於與江𤒹生繼《繩角》後再合作，她說：「非常開心，拍《繩角》時我仲好Green，江𤒹生幫我很多，大家有默契又合拍，這段時間大家亦有所成長，期待我們在進化後再合作的火花。」她亦很期待與李佳芯和呂爵安合作，笑言是李佳芯的粉絲，讚她是個很自然又好戲的演員，很想跟她學習，至於呂爵安之前合作過，指他是很認真的人，故對今次的拍攝充滿期待。

林愷鈴對擊敗Ivy So傳聞不知情

有傳松隆子一角原本屬意蘇雅琳，最終被林愷鈴揮低，林愷鈴表示不清楚傳聞，和拍攝團隊溝通時也沒有特意去問自己是第幾個考慮的演員？認為能得到演出機會已是好大榮幸，一定會很認真去對待這個角色，會好好努力。

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