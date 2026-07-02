梁珊生前最後訪問揭娛樂圈「潛規則」 拒送禮陪應酬貶做「阿媽」：我唔做偽術家丨獨家

昨日（1日）離世的前TVB「御用惡女」梁珊，享年81歲。生前她接受《星島頭條》獨家專訪，成為演藝生涯最後一次剖白，訪問中她罕有地大談半世紀秘聞，由拒「應酬」有錢人慘被貶做「阿媽」，到直斥頒獎禮只是派對、視帝視后無需囂張，更狠批現今劇本薄弱，寧願捱麵包也不肯演爛戲，為自己「出污泥而不染」的一生寫下圓滿句號。

採訪：方騫平 場地：hotel icon the market

梁珊單身育有一對子女

梁珊單身多年、育有一子一女，晚年仍每周做四日瑜伽。之前她接受《星島頭條》獨家專訪，問到20多年冇拍戲的梁珊被問到可有戲癮？她坦言：「演戲團火從未熄，但要有創作意欲先至拍，否則好似返工咁有咩好玩？」她強調對觀眾有使命感：「演戲要對得住自己、尊重工作。」但她絕不主動敲門：「咁多年都冇人搵我，哈！我唔會去『𢱑痕』，唔通話『我冇戲做，畀啲戲嚟』？市面上太多呢種演員。」她點出核心：「我哋呢個年紀嘅演員走晒，因為有熱誠，但做到冇癮，劇本根本寫唔到老人家心態。」她直指文藝界「唔正常」，過分側重花旦、小生：「但我有自知之明，後生靚女有市場，我哋老嘢冇人識。」她強調不介意做綠葉：「但唔可以只係一句『阿仔返嚟食飯』，咁有咩好做？結果個個失望而回。我哋有豐富人生經歷，發揮唔到，做壞招牌我寧願唔做。有好戲，嗰團火就點得着。」她激動地說：「演戲好神聖㗎！要有使命感，唔係為搵飯食，咁樣唔係我初衷，否則我寧捱麵包。」

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梁珊晚年仍有拍好戲意欲

至於可感遺憾？她淡然回應：「冇話遺唔遺憾，有好戲就演，有創作慾就做。」她憶述幾十年前有文人問她想做什麼？她答「藝術家」，對方建議她先做「偽術家」！她卻說：「我唔識做，明白到『水清無魚』，但性格改唔到，唔想講大話。」她自揭當年入行向爸爸保證「出污泥而不染」：「我唔會有緋聞、唔會亂搞關係、唔會為錢賣身。我可以講，每分錢都係光明正大。而家我真係可以做得到，做人應該咁，所以我可以好牙擦擦，堅持對得住自己。」

梁珊自覺「唔識撈」

拍開電影的梁珊回憶30歲做電視台「新人」時經歷，曾有男人奇怪問：「入唔入馬場？送唔送禮？」她一頭霧水，對方即說：「咁你返話劇組做『阿媽』啦。」後來她才意識到「玄機」，疊埋心水演母親。她慨歎自己「太唔識撈」：「我拒拍過份戲，十點半要返屋企，所以有人笑我有『降落傘保護罩』、『貞節牌坊』，話『唔好掂佢』。」

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梁珊點名讚林峯楊茜堯江美儀

她自揭甚少睇電視劇，因為戲、人(藝員)、角色都唔吸引：「大家演到好似背書咁有睇，講啲我唔想聽，唔關我事嘅嘢有乜好睇？好想知啲好嘅編劇走晒去邊？」她又狠批黎耀祥、胡定欣主演的《巾幗梟雄之懸崖》由造型、服裝、劇本，演員狀態都唔好睇。雖然梁珊對劇本失望，但她仍點名稱讚幾位後輩。尤其楊茜堯在《黑色月光》的表現：「到呢個階段佢嘅演技沉穩咗，都壓到台，啲戲立體唔浮誇，我哋唔叫做戲係演戲，演員係創作演活另一個人，畀到角色生命，尤其是藝員要兩分鐘入到戲及連到戲就要靠功力。」她又讚《新聞女王》佘詩曼；又指《下流上車族》江美儀有幾場戲做得幾好：「佢啲戲經已大個女。」對於林峯在電影《九龍城寨》演由內地偷渡來港的「陳洛軍」，她更給予高度評價：「佢有眼神有深度，成就到個角色，否則只係裝模作樣做戲，佢演咁多年戲呢個角色係有進步。」

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梁珊籲視帝視后唔好飄飄然

從未獲獎的梁珊反而不覺是憾事，反而笑住提醒後輩：「頒獎禮只係Party用嚟互相鼓勵！攞視帝、視后，可能只係嗰部戲啱做，下個戲又係咪由佢拎？內地一級演員都要睇幾部戲啦，一齣戲就叫視帝、視后？我唔認同。」她直言：「得獎唔好飄飄然，否則冇進步空間。」她曾被有位「飄飄然上咗位」的得主單打她：「佢窒我，但我『時運高聽唔到』，佢呢啲咪唔成熟嘅表現囉。」

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梁珊做母雞保護啲「細」

另外，梁珊揭花名「降落傘」由來，源於於1984年拍劇集《楚留香之蝙蝠傳奇》時，遭到苗僑偉、黃日華及翁美玲成班「𡃁仔」改：「因為全世界最大嘅遮係降落傘，係有人做啲嘢出嚟令人唔鍾意，但做『細』嘅又冇辦法話你唔啱，所以搵個『大』嘅出嚟制行你...感覺我好似母雞攬住啲雞仔咁，其實啲『細』嘅都未上位，你咪霸囉。」當年她和拍劉德華拍電影《天若有情》，連導演杜琪峰都問意見：「『降落傘』你覺得拍成點呀？」她強調冇同人結仇，只會不平則鳴：「有啲嘢唔啱會講，我唔麻煩唔搞小圈子。以前拍菲林，好心提點導演反鏡，事後竟批評我管埋導演。」不過，她試過街上睇唔過眼個女人講粗口，忍唔住上前話『你好靚女，學下修養，粗口唔襯你』，嚇呆對方。」她續說：「旅行時見到小朋友唔識揸筷子，所以好忟連佢媽咪都話埋『筷子係中國人國粹呀，其實呢啲係原生家庭嘅問題，睇係乜嘢出生，根底打得好人生就會做得好，故16歲前要學做好人，所以小朋友開始要有教養，而家啲人反而着重點樣搵更多錢。」她又爆自己多數畀人蝦，尤其初入行拍電影時遇過一些冇演員道德的演員：「試過拍喊戲大寫鏡頭，對手藐嘴藐舌對住話你話『你個樣今日咁肉酸嘅』，佢咁講會影響到我喎，咁嘅人都有。」

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