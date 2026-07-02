楊卓娜76歲凍齡母親罕曝光 曾憶童年喪父辛酸 與胞妹楊茜堯倒垃圾幫補家計

有「最強繼母」之稱的楊卓娜（Lenna），與身家千萬的「燈箱大王」楊志翹相戀近20年，將兩名繼女視如己出，又為對方誕下一女，家庭生活美滿幸福。楊卓娜昨日（1日）罕有撇下女兒，在IG分享與媽媽享受二人世界的合照，結伴觀賞近期大熱的內地電影《給阿嬤的情書》，而胞妹楊茜堯（前名楊怡）則未有同行。

楊卓娜兩母女感情深厚

楊卓娜昨日在IG晒出與母親的自拍照，楊媽媽甚少公開露面，但精神狀態極佳。76歲的楊媽媽有一頭清爽短髮，戴著眼鏡，衣著時髦又面色紅潤，看起來比實際年齡年輕得多。楊卓娜兩母女對鏡頭大快朵頤，楊媽媽更俏皮地嘟嘴，可見母女感情深厚。

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楊卓娜表示自己已是第二次觀看《給阿嬤的情書》，依然被深深感動，甚至「喊濕三張紙巾」，但楊媽媽卻表現得非常冷靜。楊卓娜在帖文中寫道：「喊到情到深處，淚自然留，喊咗成包紙巾，我唔想再入去睇第三次。」楊卓娜又極力推薦電影，形容「沒有驚天動地，沒有灑狗血，只有山崩地裂，沒有哭天搶地」，平實而深刻地描繪上一代人的故事，讓楊卓娜深受感動。

楊卓娜母親改嫁

楊卓娜與妹妹楊茜堯童年生活艱苦，當時只有4歲的楊卓娜，經歷喪父之痛，之後三母女相依為命，由母親將兩姊妹撫養成人。楊卓娜早年受訪時曾提及童年苦況，憶述母親曾因無法獨力照顧二人，偶爾會將兩姊妹放在姨媽屋企寄宿。楊卓娜當年試過為減輕母親的經濟負擔，曾和妹妹幫媽媽一起倒垃圾、派傳單，十分懂事。

後來母親改嫁，兩姊妹的童年生活才得以改善。不過楊卓娜提起已故繼父，坦言曾因對方較為傳統，對自己特別嚴厲，因而關係不太好，直至繼父重病離世，才發現自己好重視對方，亦因受到繼父無私的關愛，影響她對待兩位繼女的態度。

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