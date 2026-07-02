黃婧靈自認「烈女」：酒量無人能及 分享拍美食節目不肥反瘦秘技

「波波」黃婧靈早前出席一場日本清酒展覽活動，在節目《美食新聞報道》外繼續品嚐與推介佳釀美食。炎炎夏日，波波以全白色綁帶露背裝示人，清涼之餘亦配襯展覽所在古蹟場地的典雅氣息。

波波酒量獲好友一致公認

波波受訪時自稱「烈女」鍾情烈酒，亦喜愛吃壽司時配搭清酒，覺得甘甜酒香與醋飯為絕配。波波雖然自揭患有玫瑰痤瘡，若經常攝取酒精會令皮膚發炎，但笑指決定飲酒便會盡興，酒量更異於常人：「我酒量簡直無人能及，從來未醉過！冇畀人打低過！我都想知有咩人可以打敗我⋯⋯最後係冇！」表示酒量獲身邊好友一致公認，最開懷暢飲一次為多年前《#後生仔傾吓偈》節目慶功撞正自己生日：「因為我生日，所以每個人都敬我一杯，五分鐘內起碼飲咗十五杯清酒！」不過表示當時有監製導演等大人在場，所以一眾年輕台前幕後才放心盡興。

波波打匹克球抵消卡路里

波波最近勤力主持《美食新聞報道》，由精緻料理到街頭小吃無一錯過，但食量增加反而變瘦：「真係瘦咗兩公斤！其實未拍節目食得仲多，每日食五六餐！反而因為拍節目要食嘢，變相私底下注意返啲食少咗。」波波自嘲喜歡有福氣的圓潤體形，但鏡頭外絕不偷懶做運動，經常靠健走、普拉提及打匹克球抵消卡路里。

有意向戲劇發展

主力綜藝節目的波波直言有意向戲劇發展，尤其對喜劇、處境喜劇最有興趣，適合綜藝出身的自己，絲毫不介意飾演諧角。對於近年封印性感身材，波波表示為配合轉型與集中主持工作所致：「未來有好多同學校、政府單位合作嘅地方，喺呢方面發展就要展現知性、認真、穩重嘅形象，希望大家見到我呢一面。」並視經過多次轉型、磨練演技多年終獲肯定的高海寧為目標進發。

