燦如繁星 7.5開播｜虞書欣陳靖可改寫「差生」命運 劇情懶人包、5大看點

燦如繁星｜由內地人氣演員虞書欣以及陳靖可領銜主演的青春愛情劇《燦如繁星》，將於7月5日在愛奇藝播出。故事講述男女主角重組校園足球隊，帶領學生重拾足球熱愛並踏上追夢之路，二人在過程中相互治癒過往創傷。下文為您精心整理《燦如繁星》即睇詳細劇情大綱、主要角色介紹及5大必看亮點！

《燦如繁星》劇情大綱

心理學博士生林晚星（虞書欣 飾）突然老家的宏景八中，做起體育器材保管員工作。王法（陳靖可 飾）放棄英國足球俱樂部教練工作回到宏景，成為了林晚星的神秘房客。林晚星被要求帶領已解散的足球隊參加聯賽，在王法指教下，好不容易贏下比賽。此後，林晚星勸說王法擔任教練、湊齊隊員、調和隊內衝突。

在一切看似走向正軌之際，二人舊日的傷疤相繼被揭開，他們在逃避後，最終選擇互相諒解。二人聯手幫助孩子們重拾對足球的熱愛，同時努力衝刺高考，走上追尋夢想的道路。

《燦如繁星》由虞書欣以及陳靖可領銜主演。

《燦如繁星》主要角色介紹

林晚星（虞書欣 飾）

林晚星是心理學博士，因學術風波返鄉，在宏景八中擔任體育器材保管員。她表面看似佛系躺平，但憑藉心理學知識引導學生成長。

虞書欣飾演林晚星。

王法（陳靖可 飾）

王法是歸國的足球教練，曾因愛徒的意外而動搖對「勝負」的執着，他為調查愛徒死亡真相而接近林晚星。

陳靖可飾演王法。

《燦如繁星》5大必看亮點

1. 虞書欣形象大突破

在過往的影視作品以及綜藝中，虞書欣給予大眾的印象大多是甜妹，例如在《永夜星河》中飾演活潑好動的凌妙妙、《下一站是幸福》中飾演元氣滿滿的免系少女蔡敏敏。在《燦如繁星》中，虞書欣初嘗高智女角色，化身一位理性冷靜的心理學博士，其表現值得期待。

虞書欣化身心理學博士。

2. 虞書欣與陳靖可有CP感

陳靖可在劇中「人夫感」拉滿，其186cm的身高搭配硬朗外型，與虞書欣相差近20cm，大晒「最萌身高差」！而陳靖可的外型條件亦非常適合運動系教練角色，他與虞書欣一動一靜、一冷一暖的反差搭配，CP感濃！

二人CP感高！

3. 題材聚焦現實議題

《燦如繁星》在描繪主角雙向救續外，亦着重刻畫足球隊的少年，突破原生家庭的束縛，集結隊伍衝擊聯賽的熱血經歷。11位足球少年各有困境，涵蓋原生家庭創傷、學業壓力、性別偏見等現實議題，勢引起大眾的共鳴。除此之外，劇集更是以「心理學＋足球」的敘事模式，風格別樹一幟。

劇集刻畫群像。

4. 製作班底與品質有保證

導演李青蓉曾執導多部爆款青春劇，包括《親愛的，熱愛的》、《偷偷藏不住》、《噓，國王在冬眠》等，擅長細膩情感描寫以及人物塑造，是次亦是李青蓉繼《噓，國王在冬眠》後再與虞書欣合作。為貼合足球元素，劇組着演員提早進組進行一個月的專足球訓練，足見用心。除此之外，劇集在泉州實景拍攝，植入蟳埔簪花圍、紅磚古厝等閩南文化元素。

劇集在泉州取景。

5. 未開播已賺足熱度

《燦如繁星》未開播已經備受市場矚目，由虞書欣飾演的林晚星，在內地網站的熱門女性角色人氣榜中連接多月位居前列。而且劇集播出時間恰逢世界盃，足球競技劇情貼合當下熱點，自然熱量高企，劇集的相關話題播放量更突破820萬，熱度高企！

《燦如繁星》絕對有睇頭！