Taylor Swift世紀婚禮狂歡10小時 千人派對禁攜手機 MSG場外大批保安防狗仔隊

美國樂壇天后Taylor Swift與美式足球明星未婚夫Travis Kelce的世紀婚禮進入最後倒數，據《Page Six》取得的內部行程表，二人將於7月3日在紐約麥迪遜廣場花園體育館（MSG）舉行婚禮，整個慶祝環節橫跨長達10小時。流程顯示賓客下午3時半陸續進場，4時於6樓大堂展開雞尾酒會，5時半正式舉行婚禮儀式，其後於6時半開始婚宴環節，派對料將狂歡至凌晨2時。

Taylor Swift婚禮賓客要簽NDA

在婚禮前一晚，即周四（2日）晚上，二人率先在MSG內的Infosys劇院設宴，宴請約100名親友出席婚前預演晚宴試菜，時間定於晚上6時至10時半，賓客需經由第4大道入口進場。據報整場婚禮預計有多達1,000名賓客，主辦方要求所有到場人士簽署保密協議（NDA），並實施嚴格的「零手機政策」，會場亦架設帳篷及圍板，防止外界及狗仔隊拍攝。

視后Phoebe Waller-Bridge亮相

隨著婚期逼近，多名重量級明星現身紐約，為婚禮做準備。據報道，《邋遢女郎》視后Phoebe Waller-Bridge、歌手Dua Lipa，以及主持人Graham Norton均已抵達紐約，預料將出席是次盛事。Graham早前笑言自己簽署了「一大堆NDA」，其後澄清該說法只是玩笑。

MSG場內搭建浮誇城堡

此外，歌手Ed Sheeran、Selena Gomez、名模Gigi Hadid、影星Zoe Kravitz、曾與Taylor不和的名模Karlie Kloss、NFL球星George Kittle、堪薩斯酋長隊教練Andy Reid等人，亦已證實將現身婚禮。至於英國皇室威廉王子夫婦則據報未獲邀請。有消息指，會場內部正搭建大型「城堡」布景，打造「魔法童話」式婚禮氛圍，並傳出Stevie Nicks及Tim McGraw將擔任表演嘉賓。