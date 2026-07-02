魏嘉瑩開騷8.2登陸旺角麥花臣 洗腦歌MV飛日本取景引樂迷出遊

「創作女聲」魏嘉瑩（小魏）展開《我要把眼淚當汽水》巡迴演唱會，自台北起跑，走訪台中、高雄、廣州、成都、北京等地後，8月2日登陸香港麥花臣場館。小魏明天將推出全新《快出來玩》玩樂自選輯，新專輯首波同名主打《快出來玩》搶先登場，更特別攜手台灣虎航量身打造主題曲，以輕快節奏搭配朗朗上口的旋律，傳遞「說走就走」的旅行態度，邀請大家放下日常、一起踏上旅程。

魏嘉瑩岡山、鳥取樂而忘返

《快出來玩》由小魏親自包辦詞曲創作，延續她一貫歡樂又帶點俏皮的創作風格，將「一直想出門、卻遲遲沒有出發」的日常心情寫進歌曲中。副歌反覆唱着「玩，來玩，快出來出來玩」，搭配充滿記憶點的「Woo虎！」口號，洗腦副歌與貼近日常的歌詞，就像好友在耳邊不停催促「別再猶豫、立刻出發」讓人忍不住跟着哼唱，也想立刻收拾行李、說走就走！今次小魏更前往台灣虎航的獨飛航點日本岡山、鳥取為MV取景，與台灣虎航的網紅「虎將」一起展開旅程，從城市街道漫步到特色景點探險，更設計了簡單又充滿活力的手勢舞，搭配輕快節奏，將沿途的笑聲、風景與旅行回憶，全都濃縮成一首充滿夏日氛圍的《快出來玩》，一路用音樂把快樂玩成最難忘的回憶。

《快出來玩》由小魏親自包辦詞曲創作。

《快出來玩》MV飛日本取景引樂迷出遊。

魏嘉瑩好可愛俏皮。

魏嘉瑩《快出來玩》有寓意

小魏將於7月3日推出《快出來玩》玩樂自選輯，特別收錄3首全新創作與3首歷年代表作，集結成一張最能代表她音樂旅程的「玩樂自選輯」。從陪伴成長的勇氣、友情、愛情到追逐夢想，每首歌曲都承載着小魏自由率真的靈魂、燦爛笑容與滿滿生活感，邀請大家跟着音樂一起哼唱，也跟着她一起勇敢出發！隨着專輯發行，小魏也將展開一連串演出，號召歌迷一起「出來玩」！