張與辰術後康復進度佳獲醫生讚叻仔 出院即趕高鐵北上開工

張與辰今日（2日）為本地腕錶品牌拍攝宣傳照，再次聯乘旗下Falala角色IP推出手錶新款式，更獲品牌創辦人沈慧林親自到場探班，欣賞手錶戴在與辰手腕上的實物效果。

張與辰設計新一款機械錶

張與辰繼此前推出陀飛輪手錶驚喜地廣受歡迎後，花一個多月時間設計新一款更休閒大眾化的機械錶：「因為個design都幾叛逆，將屎擺上錶，唔知大家會接受到Falala咁突出嘅設計，所以出一隻更容易入手嘅款式。」張與辰表示目前款式適合配襯不同場合造型，即使打波潛水也更方便，而且男女老幼均適合佩戴。張與辰個人設計的Falala IP曾推出兩款T恤，加上手錶後期望打造成為潮牌，更打算製作成毛公仔讓粉絲抱着睡覺。沈慧林則補充指品牌一直以陀飛輪手錶為主，今次開創副線製作機械錶，保留藝術工匠美學、浮雕及360度旋轉設計，由張與辰負責創意元素設計、自己全力支持，聯乘款式手錶亦將會於7月7日Falala角色誕生日開始預售，9月初亦會在鐘錶展上舉行盛大發佈會。

張與辰冇變瘦亦冇變肥

早前張與辰因腸胃炎及腎石劇痛入院，進行小手術後終於痊癒，他笑言身體出奇地比之前更好：「因為唔要嘅嘢攞走咗，加上入咗醫院兩日，出道以來未瞓過咁耐！食嘢嘅時候會醒、為咗食藥而食嘢，加上止痛藥好勁，瞓醒九個字之後又再瞓過！」透露自己只有一顆腎石，連醫生亦讚好叻仔。同時受兩種病患困擾，張與辰表示腸胃炎因空肚吃咖喱飯引起，剛好腎石同時跌出才引致劇痛：「腎石喺大門口啱啱出閘，兩樣加埋Double痛楚要同時處理。」在醫生叮囑下他亦多加喝水，但接受西醫治療因此不用戒口：「冇變瘦冇變肥，冇蝕底到，但瘦啲會好睇啲。」張與辰亦感恩入院兩日剛好沒有與工作重疊，但出院馬上便要出發工作：「打咗支好勁嘅止痛針，出院之後用一個鐘頭時間沖涼、執行李，然後就即刻上高鐵去桂林。」幸好在高鐵車程期間得到足夠休息。

沈慧林曾到《功夫女足》劇組探班

沈慧林昨日（1日）回歸大日子上獲頒授太平紳士，表示當日與家人慶祝之餘，亦到地區進行義工活動，未來將會繼續為慈善出力：「會為黃大仙基層學生獎學金籌款，暑假之後將會有正式發佈。」將會巡迴該區學校向學生頒發獎學金。周星馳執導作品《功夫女足》本月將會上映，品牌曾經為星爺推出多款陀飛輪手錶，沈慧林亦曾到劇組探班兩次，形容星爺新作非常盛大、星光熠熠，並會再次為星爺推出紀念手錶：「有一齊合作design，當然由星爺負責審批！」