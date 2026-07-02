TVB小花梁嘉莹穿Bra Top打拳 極致中空裝晒澎湃上圍 減肥前體重曾達154磅

24歲的梁嘉莹當選2024年港姐亞軍後，加入TVB發展，她憑藉其學霸背景與甜美外貌，成功吸引大不少網民關注。近日她於社交平台分享了一組火辣的拳擊照片，再次成為網民焦點。相中的梁嘉莹身處拳館，換上一套極為搶眼的粉紅色兩件式運動裝。上身是一件剪裁獨特的Bra Top，胸前設計深粉紅色的波浪花邊，巧妙地勾勒出她豐滿的上圍線條；下身則搭配同色系的超貼身高腰短褲，不僅突顯了她的纖腰和緊實的腹肌，一雙修長美腿更是展露無遺，網民紛紛留言：「又靚又打得」、「好想同佢過招」。

梁嘉莹曾分享減肥血淚史

梁嘉莹參選港姐時擁有121磅的完美體態，但風光背後，她也經歷過一段艱辛的「減肥血淚史」。她早前大方分享，她的體重曾一度高達154磅。她形容當時的自己「每日睜開眼就喺度諗緊去食咩」，即使有健身習慣，也因從不節制飲食而前功盡棄，笑言「練一次就要用三餐彌補返畀自己」。直至大學畢業典禮及決定報名參選港姐，這兩個人生中的重要時刻，才讓她猛然醒覺，下定決心告別過去，透過嚴格的飲食控制和高強度運動，成功甩掉贅肉，蛻變成今日的性感女神。

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梁嘉莹港大碩士畢業被封學霸港姐

除了外形上的蛻變，梁嘉莹的學霸光環同樣耀眼。在加拿大溫哥華長大的她，本科畢業於世界頂尖的美國紐約帕森斯設計學院。在學期間，她已展現出非凡的設計天賦，曾代表學校參加封面設計比賽並勇奪冠軍。充滿愛心的她，更曾遠赴美國及廣州，為不同品牌擔任義務設計師，累積實戰經驗。早前她再度在社交平台報喜，宣布正式從香港大學經濟及工商管理學院的市場學碩士畢業，在選美及演藝事業忙碌的同時，亦能兼顧學業，被網民封為「學霸港姐」。

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