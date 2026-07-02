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吳若希拖胡鴻鈞跑足全日宣傳廣州演唱會 Busking被樂迷重重包圍

影視圈
更新時間：19:44 2026-07-02 HKT
發佈時間：19:44 2026-07-02 HKT

吳若希（Jinny）、胡鴻鈞（Hubert）7月17日登陸廣州，舉行《Double Shot 雙響 巡迴演唱會》。日前兩人抽空赴廣州，展開全日「馬拉松式」宣傳行程！不僅深入鬧市同廣州街坊零距離互動，又突襲街頭 Busking，吸引大批市民及粉絲包圍，十分墟冚！

胡鴻鈞感受寵若驚

事後Hubert笑言這次體驗簡直是受寵若驚：「同Jinny去廣州跑全日宣傳，其實就唔辛苦嘅，雖然佢好嘈，哈……，但係我覺得好充實！真係好耐冇試過跑足一日宣傳，好開心見返好多老朋友。去到街頭嘅時候，其實真係冇諗過有咁多市民圍觀，嗰下一刻真係有啲驚喜同受寵若驚！起碼見到大家都好熱烈歡迎我同Jinny，大家又識唱我哋啲歌，令到我哋對嚟緊嘅Show多咗好大信心同期待！」

吳若希Busking感新鮮

除了鬧市互動，兩人更突襲街頭Busking。對於甚少參與街頭表演的Jinny來說，這次絕對是新鮮感十足的初體驗：「好耐未試過全日跑宣傳，感覺好似去敘舊多啲。至於喺街頭Busking，我不嬲都冇玩開，初頭真心覺得好驚！但原來同觀眾咁近距離，嗰種感覺好Close，真係好似同屋企人去咗唱K咁！雖然只係唱咗一小段，但見到大家反應超好，希望未來可以多啲同大家咁樣見面。」而Hubert也表示感觸良多：「對上一次Busking已經係疫情宣傳嗰陣，今次再同Jinny一齊唱，有種好陌生又好熟悉嘅感覺。見到畫面咁多人圍住、可以即時唱歌畀大家聽，真係好開心。」

樂迷跪求門票

兩人近年首度在廣州合體開騷，演唱會的VIP門票在開售初期已全數秒殺，不少未能買到心水門票的歌迷紛紛「全網求飛」。主辦單位有見及此，經過多方協調後，終於在宣傳當日宣布加推最後少量VIP門票！得知加推消息後，他們都興奮不已，Jinny透露：「好多人都同我講話買唔到飛，所以我哋好努力同主辦爭取，最後爭取到加推多百零張VIP飛！雖然Show後要同大家影相（福利）可能會辛苦少少，但只要見到大家，我哋就非常高興！」Hubert亦表示：「非常之多謝所有歌迷支持！主辦因應群眾反應加推，希望當晚可以同更多人一齊玩、一齊盡興，過一個好開心嘅晚上！」

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