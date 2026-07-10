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T.O.P香港見面會2026｜8.15亞博舉行 KKTIX優先購票登記、公開售票日期及門票詳情懶人包

影視圈
更新時間：22:23 2026-07-10 HKT
發佈時間：22:23 2026-07-10 HKT

韓國天團 BIGBANG 前成員 T.O.P（崔勝鉉）自離開舊東家YG娛樂後，動向一直備受關注。7月2日，主辦方 APPLEWOOD 透過官方IG宣布 ，T.O.P 將展開名為「T.O.P PRE-STUDIO 2026」的亞洲巡迴粉絲見面會，其中香港站已確定在2026年8月舉行，讓一眾期待已久的粉絲興奮不已！主辦單位7月10日於IG公布「...More details coming soon...」的票價、購票方式、門票開賣日期及購票連結等資訊。以下是《星島頭條》為您帶來的懶人包！

T.O.P 舉行粉絲見面會

T.O.P 自從離開 BIGBANG 後，專注於個人事業發展，以 Solo 歌手身份推出新專輯《ANOTHER DIMENSION》回歸樂壇，話題不斷。這次粉絲見面會是他久違的個人巡迴活動，歌迷都相當期待在Fan Meeting上聽到他唱〈Desperado〉等新歌。

根據已公布的資訊，這次亞洲巡演《T.O.P PRE-STUDIO 2026》將會到訪香港、台北、雅加達、吉隆坡、東京及高雄等多個城市。香港作為其中一站，勢必掀起搶票熱潮。

T.O.P 香港粉絲見面會2026 詳情懶人包

對於期待已久的歌迷，《星島頭條》為您整理了目前已知的粉絲見面會詳情，讓您第一時間掌握所有資訊：

項目 詳情
活動名稱 T.O.P PRE-STUDIO 2026
香港站日期 2026年8月15日 （星期六）
香港站地點 亞洲國際博覽館 (AsiaWorld-Arena)
會員 [TOPSX] 優先購票登記 2026年7月10日 (五) 下午7點 至 7月12日 (日) 下午7點
會員 [TOPSX] 優先購票時間 2026年7月16日 (四) 下午2點 至 晚上11點59分
公開售票日期及時間 2026年7月17日 (五) 下午1點開始
購票網站 / 平台 KKTIX （https://kktix.com/
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