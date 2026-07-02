Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

T.O.P宣布舉行亞洲巡迴粉絲見面會 8月登陸香港亞博 即睇Fan Meeting詳情懶人包

影視圈
更新時間：18:50 2026-07-02 HKT
發佈時間：18:50 2026-07-02 HKT

韓國天團 BIGBANG 前成員 T.O.P（崔勝鉉）自離開舊東家YG娛樂後，動向一直備受關注。7月2日，主辦方 APPLEWOOD 透過官方IG宣布 ，T.O.P 將展開名為「T.O.P PRE-STUDIO 2026」的亞洲巡迴粉絲見面會，其中香港站已確定在2026年8月舉行，讓一眾期待已久的粉絲興奮不已！

T.O.P 舉行粉絲見面會

T.O.P 自從離開 BIGBANG 後，專注於個人事業發展，以 Solo 歌手身份推出新專輯《ANOTHER DIMENSION》回歸樂壇，話題不斷。這次粉絲見面會是他久違的個人巡迴活動，歌迷都相當期待在Fan Meeting上聽到他唱〈Desperado〉等新歌。

根據已公布的資訊，這次亞洲巡演《T.O.P PRE-STUDIO 2026》將會到訪香港、台北、雅加達、吉隆坡、東京及高雄等多個城市。香港作為其中一站，勢必掀起搶票熱潮。

T.O.P 香港粉絲見面會2026 詳情懶人包

對於期待已久的歌迷，《星島頭條》為您整理了目前已知的粉絲見面會詳情，讓您第一時間掌握所有資訊：

項目 詳情
活動名稱 T.O.P PRE-STUDIO 2026
香港站日期 2026年8月15日 (星期六)
香港站地點 亞洲國際博覽館 (AsiaWorld-Arena)
票務詳情 門票價格、公開發售日期等更多細節尚待公布。

主辦單位表示「...More details coming soon...」，預計很快會有關於票價、座位表及購票方式等進一步消息。請密切鎖定官方公布的詳情以及《星島頭條》的後續報導，為您帶來第一手資訊！

最Hit
曾志偉另起爐灶籌組新公司 傳聞藝人名單曝光 睇中多位TVB舊將 蔡思貝苟芸慧加盟？
曾志偉另起爐灶籌組新公司 傳聞藝人名單曝光 睇中多位TVB舊將 蔡思貝苟芸慧加盟？
影視圈
9小時前
01:01
塘尾道命案｜內情曝光 5名男同志進行Chem Fun發生意外 警檢獲大批毒品及偉哥
突發
16小時前
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
生活百科
15小時前
01:44
有片│泰國奪命車禍 11歲男童偷駕父母貨車 狂撞苦行僧隊伍至少8死14傷
即時國際
9小時前
消委會 ‧ 外置充電器︱15款10000mah尿袋比拼 一內地品牌充電效率最高 小米$209獲最高總評4.5分
社會
11小時前
新一期六合彩今晚攪珠。資料圖片
六合彩︱頭獎$800萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
5小時前
移加4年返港變「失憶」 住十幾年慈雲山連旺角都話唔識 網民拆解扮嘢背後心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
移加4年返港變「失憶」 住十幾年慈雲山連旺角都話唔識 網民拆解扮嘢背後心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操刀設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操刀設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
2026-07-01 06:00 HKT
梁珊生前最後訪問揭娛樂圈「潛規則」 拒送禮陪應酬貶做「阿媽」：我唔做偽術家丨獨家
梁珊生前最後訪問揭娛樂圈「潛規則」 拒送禮陪應酬貶做「阿媽」：我唔做偽術家丨獨家
影視圈
5小時前
方媛入馬場遭「差別待遇」？「港版林志玲」劉子儀只顧自己P圖被轟醜化天王嫂 被爆真樣極嚇人
方媛入馬場遭「差別待遇」？「港版林志玲」劉子儀只顧自己P圖被轟醜化天王嫂 被爆真樣極嚇人
影視圈
8小時前