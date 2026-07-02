T.O.P宣布舉行亞洲巡迴演唱會 BIGBANG前成員8月香港亞博開唱 即睇演唱會詳情懶人包

韓國天團 BIGBANG 前成員 T.O.P（崔勝鉉）自離開舊東家YG娛樂後，動向一直備受關注。7月2日，主辦方 APPLEWOOD 透過官方IG宣布 ，T.O.P 將展開名為「T.O.P PRE-STUDIO 2026」的亞洲巡迴演唱會，其中香港站已確定在2026年8月舉行，讓一眾期待已久的粉絲興奮不已！

T.O.P 舉行Solo演唱會

T.O.P 自從離開 BIGBANG 後，專注於個人事業發展，以 Solo 歌手身份推出新專輯《ANOTHER DIMENSION》回歸樂壇，話題不斷。這次演唱會是他久違的個人音樂活動，樂迷都相當期待在演唱會上聽到他唱〈Desperado〉等新歌。

根據已公布的資訊，這次亞洲巡演《T.O.P PRE-STUDIO 2026》將會到訪香港、台北、雅加達、吉隆坡、東京及高雄等多個城市。香港作為其中一站，勢必掀起搶票熱潮。

T.O.P 香港演唱會2026 詳情懶人包

對於期待已久的歌迷，《星島頭條》為您整理了目前已知的演唱會詳情，讓您第一時間掌握所有資訊：

項目 詳情 活動名稱 T.O.P PRE-STUDIO 2026 香港站日期 2026年8月15日 (星期六) 香港站地點 亞洲國際博覽館 (AsiaWorld-Arena) 票務詳情 門票價格、公開發售日期等更多細節尚待公布。

主辦單位表示「...More details coming soon...」，預計很快會有關於票價、座位表及購票方式等進一步消息。請密切鎖定官方公布的詳情以及《星島頭條》的後續報導，為您帶來第一手資訊！