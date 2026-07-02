Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

T.O.P宣布舉行亞洲巡迴演唱會 BIGBANG前成員8月香港亞博開唱 即睇演唱會詳情懶人包

影視圈
更新時間：18:50 2026-07-02 HKT
發佈時間：18:50 2026-07-02 HKT

韓國天團 BIGBANG 前成員 T.O.P（崔勝鉉）自離開舊東家YG娛樂後，動向一直備受關注。7月2日，主辦方 APPLEWOOD 透過官方IG宣布 ，T.O.P 將展開名為「T.O.P PRE-STUDIO 2026」的亞洲巡迴演唱會，其中香港站已確定在2026年8月舉行，讓一眾期待已久的粉絲興奮不已！

T.O.P 舉行Solo演唱會

T.O.P 自從離開 BIGBANG 後，專注於個人事業發展，以 Solo 歌手身份推出新專輯《ANOTHER DIMENSION》回歸樂壇，話題不斷。這次演唱會是他久違的個人音樂活動，樂迷都相當期待在演唱會上聽到他唱〈Desperado〉等新歌。

根據已公布的資訊，這次亞洲巡演《T.O.P PRE-STUDIO 2026》將會到訪香港、台北、雅加達、吉隆坡、東京及高雄等多個城市。香港作為其中一站，勢必掀起搶票熱潮。

T.O.P 香港演唱會2026 詳情懶人包

對於期待已久的歌迷，《星島頭條》為您整理了目前已知的演唱會詳情，讓您第一時間掌握所有資訊：

項目 詳情
活動名稱 T.O.P PRE-STUDIO 2026
香港站日期 2026年8月15日 (星期六)
香港站地點 亞洲國際博覽館 (AsiaWorld-Arena)
票務詳情 門票價格、公開發售日期等更多細節尚待公布。

主辦單位表示「...More details coming soon...」，預計很快會有關於票價、座位表及購票方式等進一步消息。請密切鎖定官方公布的詳情以及《星島頭條》的後續報導，為您帶來第一手資訊！

最Hit
梁珊離世享年81歲  兒子證實母親於7月1日與世長辭  好友楊紹鴻悲嘆：前排仲一齊食飯
00:53
梁珊離世享年81歲  兒子證實母親於7月1日與世長辭  好友楊紹鴻悲嘆：前排仲一齊食飯
影視圈
6小時前
打風浪接浪 熱帶氣旋「巴威」生成 天文台發路徑概率預報 料移向呢個地方！
01:24
打風浪接浪 熱帶氣旋「巴威」生成 天文台發路徑概率預報 料移向呢個地方！
社會
6小時前
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
生活百科
7小時前
01:01
塘尾道命案｜內情曝光 5名男同志進行Chem Fun發生意外 警檢獲大批毒品及偉哥
突發
8小時前
梁珊離世｜去年「最後露面」極精靈 接受鍾慧冰訪問網民讚有型 衣着時尚頭腦清晰
00:53
梁珊離世｜去年「最後露面」極精靈 接受鍾慧冰訪問網民讚有型 衣着時尚頭腦清晰
影視圈
5小時前
廖碧兒被《東周刊》獨家爆有「新歡」 男伴為顧樂儀鰥夫呂禮章 曾任東華三院主席
廖碧兒被《東周刊》獨家爆有「新歡」 男伴為顧樂儀鰥夫呂禮章 曾任東華三院主席
即時娛樂
5小時前
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操刀設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操刀設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
2026-07-01 06:00 HKT
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-01 14:00 HKT
屯門家庭無辜受收數佬滋擾 慘遭上手租客欠債牽連 憂妻女安全 大律師教自保方法
屯門家庭無辜受收數佬滋擾 慘遭上手租客欠債牽連 憂妻女安全 大律師教自保方法
樓市動向
13小時前
移加4年返港變「失憶」 住十幾年慈雲山連旺角都話唔識 網民拆解扮嘢背後心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
移加4年返港變「失憶」 住十幾年慈雲山連旺角都話唔識 網民拆解扮嘢背後心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
時事熱話
3小時前