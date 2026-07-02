方媛入馬場遭「差別待遇」？「港版林志玲」劉子儀只顧自己P圖被轟醜化天王嫂 被爆真樣極嚇人

有「港版林志玲」之稱的DJ兼醫美診所老闆劉子儀（Kelly），不時在社交平台派福利，大方分享性感照，獲網民關注。近日劉子儀現身馬場，因在IG分享現場盛況，當中見到郭富城及其內地妻方媛（Moka），劉子儀的照片遭網民圍攻，指責她為求突出自己，不惜將方媛「醜化」，P圖手法引起爭議，被網民猛烈批評，最終刪文。

劉子儀P圖前後判若兩人

劉子儀昨日（1日）在IG分享入馬場的盛況，並寫道：「偶遇城城（郭富城）夫婦與TVB樂小姐…都是歲月格外溫柔以待的人。」照片中，劉子儀身穿白色低胸短裙，皮膚白滑、下巴尖尖，加上玲瓏浮凸身材，吸引大眾目光。但網上流傳劉子儀的現場「零P圖」照片，卻揭示其「真實一面」。

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劉子儀生圖膚色暗沉臉部浮腫

在未經修飾的照片中，劉子儀的膚色較為暗沉，臉部顯得浮腫，蘋果肌異常突出，與她自己發布的「V臉」靚相，可謂判若兩人，膠味甚濃。而劉子儀在IG發布的其中一張照片，見到天王嫂方媛，身穿粉紅色上衣的方媛，臉上皺紋清晰可見，表情略顯疲態。網民將此「黑圖」與劉子儀自己P得完美無瑕的自拍照對比，認為劉子儀只P自己，卻刻意挑選並發布別人不好看的照片，心機極重，做法不負責任。

劉子儀嘲污衊林志玲

不少網民在Threads上轟劉子儀，批評P圖太過火：「P圖P到AI咁」、「P圖界始祖」、「簡直P到走火入魔」、「成個樣好膠」。又指劉子儀刻意踩方媛：「為了突出自己，簡直太有心機」、「真正綠茶代表」、「已經有人post咗佢嘅原圖，郭太甩佢十條街」、「方媛直出仲靚過佢p完」，更有網民認為劉子儀不配用「港版林志玲」稱號：「唔好再污衊林志玲」。面對網民的批評，劉子儀最終刪除帖文。

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