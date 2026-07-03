陳小春鬼馬外父罕露面撞樣《真情》男星 曾嘆應采兒惡啃  細仔樣子倒模外婆

陳小春與應采兒的愛子陳昊廷（Jasper，前名陳胤捷）不知不覺已經13歲，昔日跟著爸爸參加真人騷《爸爸去哪兒》的小男孩，如今即將負笈英國升讀初中一年級。近日，陳小春和應采兒為寶貝大仔舉行生日派對，只見Jasper捧著籃球造型的生日蛋糕，已經幾乎完全擺脫了幼時的稚氣。他越長大越靚仔，活脫脫已蛻變成一名俊俏的青少年，神態更展現出超越實際年齡的成熟穩重，讓人難以相信他只是個即將升讀中一的學生。這次生日會除了父母親自為他慶祝外，連外公外婆也一同參與，一家人樂也融融，也讓陳小春的外父外母罕有地曝光。

陳小春外父身形Fit如年輕版于洋

說到陳小春的岳丈、應采兒的爸爸「丁爸」，今年雖然已經64歲，但他的身形依舊健碩，外表和體態都比實際年紀年輕得多。相片中，他抱著細孫Hoho，表情古靈精怪又鬼馬，緊緊擁著孫兒的畫面十分溫馨。

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陳小春外父嘆娶應采兒唔容易

丁爸雖然是圈外人，但個性幽默風趣，心境相當年輕。有趣的是，丁爸與女婿陳小春僅相差6歲，應采兒曾透露當年陳小春初次到女家拜訪時，禮貌地稱呼丁爸為「Uncle」，丁爸立刻幽默回應：「別叫我Uncle，我只比你大6歲！」 當初兩人要結婚時，丁爸也曾開玩笑地對陳小春說「保重」，坦言娶應采兒並不容易。這位外表神似年輕版于洋的外父，絕對是家中的「開心果」。回想當年陳小春雙膝下跪爆喊求婚、緊張到一句話都說不出來時，丁爸更搞笑地搶答「小春，我願意嫁給你」，足見其幽默本色。

陳小春外母基因隔代遺傳細孫

而陳小春的外母同樣吸睛，細看之下，她的五官與應采兒頗為相似，氣質出眾，相信年輕時絕對是一名美女。更有趣的是，不少網民留意到應媽媽的五官簡直就跟細孫Hoho一模一樣，網民紛紛驚歎應媽媽的基因實在太強大，竟然完美地隔代遺傳了給Hoho，兩婆孫如餅印般神似。

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Jasper揭學霸之路辛酸

雖然Jasper在爺孫合照中笑容滿面，但他早前受訪時也曾大吐苦水，自揭「學霸之路」充滿壓力。他無奈地形容，陳小春和應采兒這對「虎爸虎媽」望子成龍之心極度強烈，對學業的要求甚至到了「恐怖」的程度。Jasper被下達了無可討價還價的死命令：中文、英文及數學三科核心主科必須全數考獲A級或以上的拔尖分數。

Jasper和外公外婆感情深厚

在這項「全A」指令中，最令Jasper感到吃力及苦惱的就是中文科。一直在內地就讀頂尖國際學校、習慣以英語作為主要交流媒介的他，面對應采兒堅拒兒子做「忘本」之人的決心，必須將中文讀寫操練到頂級水平。這對Jasper而言絕對是一項極其艱鉅的挑戰，難怪他會在言談間流露出一種「認命」的辛酸與無奈，更曾直言在家中最愛、最聽話的就是公公和婆婆了，足見祖孫感情極之深厚。