大馬羽毛球名將李宗偉抗癌後罕晒近照 消瘦樣惹球迷心痛 曾電療損壞喉嚨黏膜難進食

43歲馬來西亞羽毛球傳奇選手李宗偉自2018年確診初期鼻咽癌後，一直積極對抗病魔，並於2019年宣佈退役。近日，他與家人同遊日本，在東京街頭偶遇丹麥前羽毛球一哥安賽龍（Viktor Axelsen）。李宗偉在社交平台上分享了這次「世紀重逢」的合照，然而相中可見他身形明顯消瘦，臉頰凹陷，令一眾球迷大感心痛與擔憂。

李宗偉偕妻現身日本偶遇安賽龍

馬來西亞羽毛球名將李宗偉，近日偕同太太黃妙珠及家人前往日本東京旅行，竟在街頭意外碰上同樣在當地遇上早前宣布退役的丹麥羽毛球名將安賽龍。兩人從昔日的場上宿敵，變成如今的場外摯友，這次「命運般的偶遇」令李宗偉興奮地在Instagram（IG）上分享合照，並留言寫道：「The rallies may be over, but the friendship lives on.（比賽雖已結束，但友誼長存。）」

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李宗偉臉頰凹陷消瘦不少

從李宗偉分享的近照中可見，他身穿綠色Polo恤，與太太黃妙珠及好友安賽龍在東京街頭開心合照，精神看起來相當不錯。然而，不少眼利的網民發現，相片中的李宗偉身形比以往消瘦不少，臉頰明顯凹陷，與過去在賽場上叱吒風雲的健碩模樣形成強烈對比，引來大批球迷留言關心其健康狀況。

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李宗偉抗癌之路艱辛

李宗偉於2018年確診初期鼻咽癌，當時他為了尋求最佳治療，毅然遠赴台灣接受質子治療。他曾在自傳電影的分享會上透露抗癌的艱辛過程，期間總共進行了33次電療；受放射線影響，他喉嚨內的黏膜破損，連吞口水都感到劇痛，只能靠飲牛奶維持體力。這段痛苦經歷令他身心俱疲，所幸最終成功戰勝病魔。

儘管抗癌成功，但治療帶來的後遺症與身體耗損，令李宗偉無法再應付高強度的訓練與賽事。最終在2019年6月，他帶著遺憾宣佈掛拍，結束長達19年的輝煌職業生涯。

李宗偉家庭幸福美滿

退役後的李宗偉將生活重心轉移到家庭。從他早前在父親節分享的家庭照中，可以看到他與太太及兒子們幸福洋溢的模樣。雖然身形已不復當年健碩，但臉上滿足的笑容，足以展現他享受家庭時光的快樂。

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