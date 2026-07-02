特朗普競選洗腦歌《Y.M.C.A.》主唱Victor Willis去世 享年74歲生日前一天病逝

美國70年代人氣樂隊Village People創隊人及主音Victor Willis於6月30日，生日前一日病逝，享年74歲。樂隊在官方社交網公布死訊：「我們深感悲痛地宣布Village People主音Victor Willis去世。Victor Willis於2026年6月30日因短暫但嚴重的疾病去世。」

Victor Willis 2017年重返樂壇

Victor Willis出生於德州，自小在牧師父親的教會學習唱歌，其後赴紐約發展演藝事業，曾參演音樂劇《新綠野仙蹤》。1977年，他獲法國唱片監製Jacques Morali賞識，成為Village People主音，並一手包辦樂隊多首經典金曲的填詞工作，包括家傳戶曉的《Y.M.C.A.》、《In the Navy》及《Macho Man》，樂隊亦以警察、牛仔、建築工人等誇張造型成為流行文化icon。《Y.M.C.A.》於2020年獲美國國會圖書館列入「國家錄音登記名冊」，翌年再獲格林美名人堂表揚。Victor Willis曾於80年代兩度離團，其後一度受藥物成癮困擾，並於2007年入住戒療所。2012年，他在版權訴訟中勝訴，成功奪回多首歌曲版權，並於2017年正式回歸樂隊擔任主音至今。

Victor Willis要求停播金曲

美國總統特朗普（Donald Trump）亦罕有發文悼念，稱Victor Willis為「開心果」，形容《Y.M.C.A.》為其競選集會上「令人振奮」的金曲，又指自己每次聽到此曲都會想起Victor。特朗普自2020年起多次於造勢大會播放該曲，一度惹來Victor Willis不滿要求停播，惟其後改變態度，稱樂見歌曲藉此再度爆紅。