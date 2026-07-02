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黎諾懿執導宣傳短片 感激李佳芯一口答應 「芯懿CP」為重症肌無力症患者出心出力

影視圈
更新時間：15:16 2026-07-02 HKT
發佈時間：15:16 2026-07-02 HKT

「芯懿CP」再度合體！黎諾懿、李佳芯（Ali）拍劇做節目時合作無間，今次連做慈善也拍住上，二人日前為「重症肌無力症」短片再度攜手，以「前後包抄」的形式為慈善努力！諾懿繼之前為醫學微電影自導自演後，再為重症肌無力症宣傳短片執導，今次充當幕後大腦並未亮相，他表示：「今次希望由兩位女生訪問兩位女病友，透過不同交流帶出病友嘅真實故事，從而令更多人認識這個病；我一開始就想起Ali，一來佢好願意為慈善出力，二來大家是好好朋友，過去無論綜藝節目、馬來西亞拍劇或是慈善工作，每次找她都一口應承，今次都不例外，拍攝當天Ali更要出席活動，但她也照樣趕兩場，寧願早點到場，讓我有更多時間拍攝，真心很感激佢。」

黎諾懿為善最樂

近年除了努力幕前幕後工作，諾懿也花了很多時間在慈善方面，他透露：「因為在TVB拍攝不少健康題材節目，認識了好多醫生及不同醫療團隊，起初在我醫學channel多數拍都市病，但做做下，有不同團隊希望我們拍多些較少被提及嘅疾病，例如之前拍強直性脊椎炎、法布瑞氏症及今次重症肌無力症等，藉宣傳同呼籲，令更多人明白關心病患者所面對嘅需要同挑戰。」

李佳芯受病友啟發

至於人美心善的Ali，拍攝期間爭取跟病友相處，讓她體會甚深，她坦言病友即使面對身體不適，都從沒選擇放棄，這點令她最為感動，「聽到她們憑着強大意志力，一步一步緊守醫生指示努力復康，過程困難重重，但他們絕不放棄，令我感受到這份堅持背後所展現嘅勇氣與希望，非常佩服。」除了與病友傾談患病經過及治療過程，他們更即場落手編織頸巾，見到Ali拎起織冷衫針紙時，動作有板有眼，她即自信滿滿：「我識織啊！讀書時上過家政堂，平針難唔到我，不過今日學複雜款就要努力努力。」

林燕玲擔任主持

今次短片除了Ali外，還邀得資深新聞主播的林燕玲（小飛俠）擔任主持，她完成拍攝後表示：「最令我感動，是見到病友即使身體抱恙，面對生活上種種問題，仍然願意花心思、出心出力去編織一件又一件毛衣同頸巾，為的不是自己，而是送贈給有需要嘅人。這份心意好溫暖好窩心。」

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