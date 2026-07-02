佐藤二朗強調「嚴重騷擾」拍檔係明屈 僅認不慎觸碰橋本愛下巴 怒發聲明要退出劇組

日本《週刊文春》1日爆出57歲男星佐藤二朗與30歲女星橋本愛合演富士電視台劇集《夫婦別姓刑警》期間，涉多次對衝入女方的休息室吵鬧及身體接觸，事件令橋本一度落淚。報道指富士電視台就此委託外部律師展開調查，最終認定佐藤的行為構成「嚴重騷擾」。

佐藤一方斥《週刊文春》報道偏離事實

消息曝光後，佐藤二朗經理人公司隨即向傳媒發表聲明反駁，強調報道部分內容與事實不符，且僅採信單方說法，公司「絕對無法接受」相關指控。聲明並交代事件經過，指今年3月22日拍攝首集時，佐藤與橋本演繹夫妻角色，因對手戲需要，佐藤手指不慎觸碰橋本下巴，其後獲悉橋本因過往舞台演出受性騷擾陰影影響，故與監製協定「觸碰肩膀及手臂以外部位須事前徵詢」的規則。

佐藤二朗聲明有逾億次瀏覽

佐藤本人亦親自發聲，表示與電視台工作人員及對手演員一直誠懇合作，對演變成如此報道深感遺憾，並希望所有「事實」能夠公諸於世。他其後再於社交平台發文，稱曾多次要求退出劇集，「我的忍耐已經到極限了，拜託讓我退出這部戲。然後，應該把所有的事實全部公開。」他更直言︰「我本來就應該更早做出這個決定。我真切地期盼，總有一天，『真正的事實』都能夠水落石出。」該則貼文至今已經超過1.07億次瀏覽數。

富士電視台籲停止人身攻擊

富士電視台今日亦作出回應，表示在報道刊出前，曾以可能侵犯相關人士私隱、造成二次傷害為由，強烈要求《週刊文春》停止刊登，但最終未獲採納。電視台再指報道曝光後，相關人士遭到大量網絡攻擊與誹謗，呼籲外界停止對當事人的人身攻擊。

橋本愛被摸臉唔係主要問題？

聲明指出由於事件涉及個人隱私，無法公開更多細節，但電視台證實：「確實曾針對男性演員的言行予以嚴正警告，並要求其防止類似事件再次發生。」不過，富士電視台特別澄清，公司並未將拍攝期間碰觸橋本愛臉部一事視為主要問題，而是外部律師調查認為，佐藤在明知橋本因過往經歷導致演出受到限制的情況下，仍發表「她不適合做演員」等相關言論，律師認為這些言論存在問題。富士電視台強調，不認同「曾遭受創傷的人應該接受因此帶來的不便或限制」的觀點，認為對受傷者說出這類言論，本身就是二次傷害與誹謗，違背公司重視人權的理念。未來也將持續打造更具心理安全性的拍攝環境，並推動人權保障。