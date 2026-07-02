楊思琦6歲細仔疑身處兒童醫院病容曝光  一臉疲憊狂嗲媽媽  神秘生父長住內地未見影

現年47歲的前港姐冠軍楊思琦，經歷了不同的人生階段，現時育有兩名子女，分別是跟中國跳水運動員吳帥所生、現年14歲的大女楊卓穎（Krystal），以及6歲、生父身分一直成謎的細仔Kody。楊思琦今日在社交平台上載了一段影片，意外曝光了Kody疑似生病入院的畫面，令一眾粉絲相當心痛，紛紛留言祝願Kody早日康復。

楊思琦細仔疑病倒神情疲倦

從楊思琦上載的短片可見，兩人疑似身處於兒童醫院內，6歲的Kody正躺在病床上休息。雖然Kody身上未有插上任何醫療喉管，但他的神情明顯十分疲倦，相信是身體不適所致。

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楊思琦細仔躺於病床嗲媽媽

陪伴在側的楊思琦頭戴帽子，一手拿着手機拍攝記錄母子倆的互動。雖然身體抱恙，但Kody見到媽媽在身旁，隨即乖巧地伸出小手向媽媽撒嬌「嗲」人。楊思琦見狀一臉慈愛，溫柔地哄着愛子，不但輕輕觸碰兒子的手，又輕撫他的頭部給予安撫，畫面盡顯母愛。她更撰文鼓勵愛子：「豬豬好叻」、「你好勇敢呀！I love you」，字裏行間充滿心痛與關懷。

楊思琦細仔生病更思念爸爸？

提到Kody的生父，外界一直戲稱其為「虛擬老公」，因為自楊思琦2019年宣布與圈外男友註冊結婚並誕下Kody以來，這位男主角從未公開露面。就在剛過去的父親節，楊思琦曾拍片分享一家人的慶祝點滴。當時影片焦點落在Kody親手製作的泥膠壽司造型小禮物上，他滿心歡喜地準備將這份心意送給爸爸。但無奈的是，這位神秘父親最終依然未有在鏡頭前現身。如今Kody生病不適，正處於身心最需要依靠的時刻，相信小男孩心底裏必定非常渴望能見到爸爸一面。

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楊思琦澄清「虛擬老公」傳聞

面對多年來外界對老公身分的種種揣測，楊思琦早前終於開腔透露二人關係。她強調老公絕非坊間所指的「虛擬人物」，只是對方身為圈外人，希望保持低調輕鬆的生活。她坦言：「有人話我冇老公，其實佢長居內地，我哋各有空間。」並透露兩人財政獨立，但老公亦有分擔家庭開支，不需要向外界多作交代。她自信地表示自己是「獨立、自信、可愛女性」，認為家庭與伴侶就是最大的依靠。

楊思琦細仔負責揀車

事實上，楊思琦一直母兼父職，對細仔Kody更是萬千寵愛在一身。早前她榮升電動車車主，買車時亦特別帶同對汽車充滿熱誠的Kody親自前往車行，由愛子協助挑選心水靚車。