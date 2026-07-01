衛志豪認離巢因工作量減少兼逢樽頸位 想轉型做幕後製作或經理人

早前在社交網公布離巢的衛志豪，表示現時休息中，入行以來沒有休息，加入TVB後只請過一次假到俄羅斯睇世界盃，加上父母年紀漸大，自己以前忙於工作沒時間陪伴，希望多時間陪他們，覺得是時候停一停。

衛志豪曾一晚到3個廠拍劇

問到是否因TVB工作量少而離巢？他坦言離巢前工作量變少，但開心12年來經歷過一晚之內到三個不同廠拍劇，工作量少只是其中一個原因，最主要覺得做演員到達樽頸位，所以再考慮其他新嘗試，自己曾參與過6、70部TVB劇集，已覺得超額完成。他做過主持和演員，問到下一步是否想做歌手？他表示自己天份未去到好高，但會努力去學，反而最想嘗試幕後製作，以及做經理人幫忙藝人朋友洽談工作。講到譚詠麟快開演唱會可會幫手？他表示自己未得住，未有資格上台，亦不敢打擾對方。