「TVB旅遊達人」梁芷珮獻吻大仔賀22歲生日  越大越靚仔撞樣鄭伊健  港大畢業兩度入選港隊

現年44歲的「TVB旅遊達人」梁芷珮（Christy），憑藉主持《潮什麼》系列旅遊節目而大受歡迎。近日，她為22歲的大仔Brendan慶祝生日，並在社交平台分享了一張極具心思的對比照片，重現了兒子兒時的溫馨畫面，搞笑之餘更盡顯母愛，場面溫馨。

梁芷珮錫大仔錫到燶

梁芷珮於IG中貼出兩張照片，一張是Brendan兒時嘟起小嘴作狀親吻媽媽，另一張則是如今已長大成人的Brendan手捧蛋糕，而梁芷珮則模仿兒子當年的甫士，嘟嘴作狀錫向兒子。她更在帖文中寫道：「我個男朋友今日22歲喇，當年你錫媽媽，今日你仲未有女友媽媽仲可以錫你，Happy birthday my lovely son! Muah muah! 最緊要開心，健康。」字裡行間充滿了對兒子的寵愛。

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梁芷珮男神煉成撞樣鄭伊健

照片中可見，Brendan已經完全長大成人，比媽媽高出大半個頭。他留著一頭長髮，五官越發俊朗立體。不少網民都驚訝Brendan的轉變，指他年輕時有前TVB男星鍾漢良的影子，現在則更「撞樣」男神鄭伊健，紛紛留言大讚他外型出眾，可以直接出道。

梁芷珮大仔品學兼優

除了擁有高顏值，Brendan更是「文武全才」的典範。他不僅在國際文憑大學預科課程（IBDP）中考獲34分的優異成績，入讀心儀的香港大學新聞學系，去年他以交換生身份赴的丹麥留學，已經順利畢業。在運動方面，Brendan同樣表現卓越，曾是高爾夫球港隊代表，現時則對軟式曲棍球（Floorball）充滿熱誠，並成功入選港隊，代表香港出外比賽，絕對是品學兼優。梁芷珮與攝影師丈夫Kenneth育有兩子一女，家庭生活美滿。如今大仔Brendan繼承了父母的優良基因，不止外貌出眾，更是前途無可限量的年輕人。

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