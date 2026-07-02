梁雪湄年近半百減齡廿歲 性感歐遊上圍超澎湃撞樣黎姿 電波少女棄影從商近廿年身家暴升

現年49歲的前「電波少女」成員梁雪湄（Koei），自2009年淡出娛樂圈後，近年長居英國，專注商業投資，生活富貴寫意。她不時在社交媒體分享周遊列國的靚相，近日她去到西班牙著名景區伊維薩島（Ibiza）旅行，最新狀態曝光，其驚人的凍齡樣貌和驕人身材再次成爲焦點。

梁雪湄不似年近半百撞樣黎姿

從梁雪湄分享的相片中可見，明年4月即將「入五」的她，保養得宜，擁有一副天生童顏，樣貌看起來比實際年齡似年輕20歲，絕對是「顏值爆燈」的美魔女。她精緻的五官配上現時的富貴氣質，更被不少網民指與黎姿撞樣。

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梁雪湄上圍豐滿十年如一日

來到西班牙的旅遊聖地，梁雪湄的打扮充滿夏日氣息。她穿上一件粉紅色V領上衣，內搭白色小背心，雖然衣著未算暴露，但因其上圍實在太過豐滿，依然盡顯「洶湧澎湃」的曲線，驕人身材幾乎奪衣而出，十年如一日，毫無歲月痕跡。在另一張照片中，梁雪湄坐在椅子上扭身擺出甫士，令上圍更顯豐滿，她下身穿上白色短褲，一雙白滑大腿盡現，少女感十足，完全看不出是年近半百的女士。之後她亦在當地沙灘留影，一雙超長美腿在陽光下更顯迷人，令人心曠神怡。

梁雪湄當「電波少女」人氣勁

梁雪湄初出道時曾被封為「翻版黎姿」，後來加入由姚樂怡、李思蓓、任港秀組成的「電波少女」後，憑藉大膽展示美好身材而迅速走紅。她曾參演多部經典劇集，如《神鵰俠侶》、《西遊記》、《刑事偵緝檔案》系列，其中在《陀槍師姐》系列中飾演「陳四喜」一角更是成功入屋。

梁雪湄轉型從商身家暴升

離開幕前後，梁雪湄成功轉型從商，投資飲食及美容事業，收入豐厚，身家幾何級數上升。近年她長居英國及北歐，生活愜意，足跡遍及芬蘭、挪威等地。近年她到泰國布吉度假，在私人泳池旁大晒泳裝照；又曾在農曆新年期間於英國擔任義工，展現愛心一面；之後更展開北極光之旅，體驗雪地溫泉，甚至遠赴挪威出海觀賞座頭鯨，盡顯其享受人生的富泰生活。

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