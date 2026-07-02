陶大宇被爆秘婚後首跟老婆同框  曾任傳媒高層太太笑容甜蜜小鳥依人  賢慧低調收服師奶殺手

現年62歲的「師奶殺手」陶大宇，早年曾經歷一次婚姻失敗並被指是負心漢，導致事業一度陷入低潮。不過，自從2008年與曾任職傳媒高層的家儀（嘉儀）拍拖後，陶大宇的人生迎來了平靜與幸福。兩人低調發展地下情超過10年，去年被爆出已經秘婚，但外界卻極少捕捉到二人同框的畫面。近日，陶大宇飛往馬來西亞吉隆坡出席第四屆「香江夜·南洋情」慈善演唱會，家儀亦有同行，兩人更罕有地被拍到甜蜜同框，曝光了婚後最真實的幸福狀態。

陶大宇大馬開騷春風滿面

從曝光的照片及街拍可見，有老婆跟到馬國開騷的陶大宇，明顯春風滿面、笑面迎人。他身穿休閒的花襯衫，雖然頭髮已經半白，笑起來眼角也留有歲月的痕跡，但整個人精神奕奕，狀態大勇。

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陶大宇老婆小鳥依人表情甜蜜

而罕有露面的太太家儀，則盡顯「跟得夫人」的賢良淑德。她身穿黑衣，全程低調地跟在老公身旁，不爭風頭。在每一次的合照中，家儀都小鳥依人地站在陶大宇旁邊，手輕輕搭在老公的小臂上，低頭看著丈夫，臉上露出充滿安全感與滿足的微笑。兩人的互動自然且充滿默契，在慈善活動散場準備乘車離去時，陶大宇還貼心地順手幫家儀拉了一下外套的門襟，隨後雙雙鑽進停在路邊的商務車，老夫老妻的恩愛之情溢於言表。

陶大宇曾大讚太太賢慧

陶大宇與家儀這段超過10年的感情一直非常低調，直到去年被圈中好友林建明等人意外爆出秘婚消息後，陶大宇才在接受資深傳媒人查小欣訪問時，大方公開與老婆的甜蜜經歷。陶大宇對太太充滿感激，直言自己「好有福氣」。最令陶大宇感動的，是當年兩人都還未正式結婚時，家儀就已經主動提出要與陶媽媽同住。陶大宇憶述：「她說『有時候你又經常飛大陸，不如我和你媽一起住，起碼有人幫忙』，是她主動提出來的。」家儀默默在背後打理家庭、照顧年邁的奶奶，讓經常要四處登台工作的陶大宇完全沒有後顧之憂，這份無私的付出，成功收服了這位昔日浪子的心。

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陶大宇疑似曾搭上郭羨妮

看著如今幸福恬靜的陶大宇，不少人總會回想起他當年的感情瓜葛。陶大宇與前妻黃慧寶（阿寶）經歐陽震華介紹認識，拍拖10年後於2000年步入婚姻殿堂。但陶大宇在拍攝《學警出更》時，疑似與同劇的港姐冠軍郭羨妮撻着並發展婚外情，最終導致他與黃慧寶在2007年離婚收場。當年事件鬧得沸沸揚揚，陶大宇一度被外界指責為「負心漢」，演藝事業亦因此直插谷底。

陶大宇曾罕談前妻

1時過境遷，陶大宇去年罕有重提這段破裂的婚姻，坦言當年離婚令雙方都非常受傷：「唔好以為女仔會傷，其實男仔都好傷，其實係互傷嘅。」他將這段不完美的婚姻，視為人生的一堂課。