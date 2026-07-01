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《造星II》男團P1X3L宣佈暫停活動形同解散？ Marco葉振弘遭MakerVille官網除名疑離巢

影視圈
更新時間：18:30 2026-07-01 HKT
發佈時間：18:30 2026-07-01 HKT

《全民造星II》出身的男子組合P1X3L由吳啟洋（Phoebus）、葉振弘（Marco）與歐鎮灝（George）組成，P1X3L自去年7月約滿環球唱片後，成員歐鎮灝曾指三人仍是MakerVille旗下藝人。但今日（1日）下午，葉振弘突然在社交平台上載一段剪輯P1X3L成軍以來的影片，宣佈組合暫停活動，被歌迷質疑形同解散。

葉振弘於MakerVille官網「消失」

葉振弘公開的P1X3L影片，並寫下：「多謝喜愛P1X3L嘅每一位，我哋三個未來暫時會專注個人發展，希望大家會繼續支持我哋。」消息曝光後，有網民發現MakerVille官網的藝人名單中，P1X3L及葉振弘的個人資料及相片已經「被消失」，僅剩下吳啟洋及歐鎮灝的個人專頁。

P1X3L官方IG停更近10個月

而P1X3L的官方IG最新的帖文，已是2025年8月11日宣傳《翻盤下半場》主題曲《有你未為輸》MV，至今已荒廢近10個月未有再更新，令人猜測葉振弘是否已經低調離巢。歐鎮灝於今年5月出席活動時，曾表示三人曾拍攝新歌MV，最終在6月8日吳啟洋推出個人單曲《來生不》，見到葉振弘及與歐鎮灝在MV露面。

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吳啟洋傳撻著許寶恆甩張天穎

吳啟洋屬三子之中感情生活最具話題性，入行初期曾與歌手張天穎（Jaime）有過一段五年情，之後到台灣拍攝節目時，疑因與《全民造星IV》出身的許寶恆（Alice）撻着，令女方背上第三者罵名。吳啟洋雖然是非纏身，卻與緋聞女友許寶恆毫不避忌合作，二人一同主持旅遊飲食節目《煮個麵你食》，又在節目中打情罵俏。

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歐鎮灝曾演少年強姦犯

歐鎮灝近年將重心轉向影視發展，曾參與《大叔的愛》、《I SWIM》外，亦在《季前賽》、《極度俏郎君》、《那年盛夏我們綻放如花》備受好評。歐鎮灝最近躍身大銀幕，在電影《不赦之罪》中擔正男主角，不惜剃頭兼節食減磅，破格飾演少年強姦犯，與影帝黃秋生及蘇玉華合作。歐鎮灝最近拍攝鄭保瑞執導鉅製《九龍城寨之終章》，有傳其角色是「龍捲風」（古天樂 飾）的私生子「逆鱗」。

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葉振弘憑實力單身「A0」

宣布作獨立發展的葉振弘，曾演出劇集《飛黃騰達》、《打天下2》、《翻盤下半場》等。葉振弘亦有參與綜藝節目，其中在真人騷《One Day約會實況》中展現「A0」（從未拍拖）直男特質，被網民笑是「憑實力單身」。

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