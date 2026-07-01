羅天宇出活動不適流鼻血須緊急處理：仲以為係鼻水 再唱《中4》淘汰歌緊張到失眠

胡定欣與羅天宇今日（1日）出席《香港麥當奴叔叔之家慈善基金慈善獎券開善禮》，欣賞小朋友舞蹈才藝表演及頒發獎品，二人更化身大使親自向到場觀眾售賣獎券，反應非常熱烈。羅天宇售賣獎券期間，突然不適流鼻血，休息數分鐘後便恢復狀態。

羅天宇流鼻血：驚嚇親大家

羅天宇受訪時表示因為昨晚到谷婭溦生日音樂派對，重唱於《中年好聲音4》被淘汰歌曲《Why You Gonna Lie》壓力甚大：「因為好耐冇試過跳舞，尋晚唱返被淘汰首歌準備咗好耐，想做好啲畀大家睇，所以呢幾晚都瞓得唔好，同埋最近都比較忙。頭先唔知咩事，好彩㩒得住，只係滴咗一滴喺鞋面，我仲以為係鼻水，點知原來係鼻血！」他表示幸好及時用紙巾止血，平時不容易流鼻血，透露在拍劇放工回家後偶爾有流鼻血的情況：「可能最近乾燥或唔夠瞓，冇事，冇咩大礙，驚嚇親大家。」更甜蜜地笑指緋聞女友陳懿德對自己關懷備至：「滋潤佢都會嘅，佢好關心我。」

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羅天宇等公司安排回歸《愛回家》？

羅天宇作為《愛．回家》系列元祖班底成員，近日好友周志康加入新劇《愛．回家之三代同糖》劇組，表示對方有問演處境喜劇貼士，雖然劇種在家庭與辦公室定位上有別，但也有交流。至於會否如徐榮一樣回歸《愛．回家》，他表示要留待公司安排，目前集中發展歌唱事業，到各地登台演唱，並會接演新劇。

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羅天宇讚緋聞女友陳懿德旗袍造型

陳懿德最近隨新一輪港姐候選佳麗到湖南拍攝，羅天宇大讚美景之餘，亦賣口乖盛讚陳懿德旗袍造型：「佢著嗰套衫好靚！」

羅天宇胞弟胡㻗日前生日，弟弟更應考PGA高爾夫球教練，笑言有逼弟弟教授球技，但兩兄弟也沒情講：「佢十萬個唔願意！如果畀錢佢可能會賣力啲，我問就敷衍我幾句咁！」