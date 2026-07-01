橋本愛拍戲遭性騷擾爆喊 57歲佐藤二朗加戲捲「鹹豬手」醜聞 斥拍檔不該接夫妻戲

日本性格男星佐藤二朗最近與人氣女星橋本愛合作富士電視台新劇《夫婦別姓刑事》，劇集剛於6月底播出大結局。但今日（1日）卻驚爆風波，有指57歲的佐藤二朗在拍攝期間，涉嫌對30歲的橋本愛「鹹豬手」性騷擾，遭到監製警告後，佐藤二朗兩度硬闖橋本愛的休息室，事件曝光後在網上引起關注。

佐藤二朗即興演出摸橋本愛

據日媒《週刊文春》報道，事件起因於劇集拍攝初期。曾參演《勇者義彥》、真人版《銀魂》的佐藤二朗，在未經橋本愛的同意下，多次在拍攝時擅自增加親密肢體接觸，甚至在即興演出時，用雙手撫摸橋本愛的臉頰。由於橋本愛曾有過不愉快的被騷擾經歷，因此在接拍《夫婦別姓刑事》前，已向富士電視台提出限制身體接觸的要求，但佐藤二朗對橋本愛的要求並不知情。

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佐藤二朗之後收到監製的委婉提醒後，未有反省，而且態度變得更惡劣。報道指，佐藤二朗曾先後兩次強行闖入橋本愛的休息室，佐藤二朗在第一次質問橋本愛關於身體接觸的限制，當場嚇喊橋本愛。而佐藤二朗睇完首集完成片後，二度硬闖錄影廠的休息室，對橋本愛痛斥：「如果有這種限制，就不該接夫妻角色！」甚至指橋本愛「不應該做演員」，令橋本愛崩潰爆喊。

橋本愛遭佐藤二朗言語恐嚇

由於橋本愛受到佐藤二朗言語恐嚇，在兩度被拍檔硬闖休息室後，橋本愛出現身心不適的狀況，迫不得已取消劇集宣傳，並缺席部分拍攝。橋本愛所屬事務所態度強硬，要求電視台必須立即改善拍攝環境。

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富士電視台之後委託外部律師展開獨立調查，最終認定佐藤二朗的言行，已構成嚴重的騷擾行為，並正式向其事務所發出警告。為防止事件惡化，並確保拍攝能順利完成，電視台高層甚至作出輪班，輪流駐守拍攝現場進行「監場」防範。

佐藤二朗認觸碰下巴否認性騷擾

事件曝光後，佐藤二朗所屬的事務所已作出回應，發言人承認佐藤二朗在拍攝時確實曾觸碰橋本愛的下巴，亦承認曾私下前往休息室與橋本愛對話，但堅稱佐藤二朗的出發點只是為「消除拍檔之間的隔閡」，極力否認其言行構成性騷擾。