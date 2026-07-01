美斯與湯姆賀倫合體食正世界盃熱潮 球王英語對白掀熱議 曾後悔冇學好英文丨蜘蛛俠英雄重生

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）近來第六次征戰世界盃，成為全球球迷的討論焦點，大眾密切關注他能否帶領阿根廷再次舉起大力神盃。在全球陷入世界盃熱潮之際，即將於7月30日上映的Marvel超級英雄大片《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）為球迷帶來大驚喜！電影官方於昨日（6月30日）公開最新宣傳片，破天荒找來美斯與「蜘蛛俠」湯姆賀倫（Tom Holland）世紀合體，影片在各大社交平台及YouTube上架後，瞬間引發網民熱烈討論！

美斯以母語拍《蜘蛛俠》宣傳片

在這段引起全球熱議的《蜘蛛俠》宣傳片中，美斯與湯姆賀倫展現出跨界別的火花。不過，網民卻將焦點放在美斯說對白所用的語言上。片中的美斯幾乎全程以母語西班牙文拍攝，除了講出一句「Spider-Man」之外，便沒有再說其他英文，引來網民紛紛留言笑指：「證明如果你是梅西（美斯）是不需要學英文的」、「實力的最高境界就是全世界都要聽你的語言」。

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美斯後悔小時候沒學好英文

雖然網民笑稱球王不需要學英文，但現實中，美斯卻曾為此感到十分遺憾。這位39歲的阿根廷球星今年初接受網上節目《Miro de Atras》訪問時，曾大談人生經歷，更坦承小時候沒有好好學習英文，是他「人生最後悔的其中一件事」。

美斯憶述童年時讀書成績並不理想，在阿根廷讀到8年級（約等同香港中一）時經常遲到，而且無心向學。其後他遠赴巴塞隆拿，在著名的拉馬西亞青訓營受訓，雖然與其他青年軍成員一起讀書，卻錯失了學好英文的黃金機會。他感慨地表示：「後來我遇到一些重要人物，想和他們聊天、交流，卻發現自己表達受限，會覺得很無知，亦慨嘆自己很蠢，童年浪費了很多時間。」

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美斯寄語3名兒子努力裝備自己

正因為親身經歷過語言不通的挫折，美斯現時非常重視下一代的教育。育有3名兒子的他認為，雖然足球能夠傳遞優良的價值觀，讓人認識世界各地、擴闊視野，但「讀書始終是最重要」。他以此寄語三名愛子：「我對孩子們說，要好好讀書，要接受良好的教育。叫他們好好珍惜眼前，努力裝備自己，千萬不要像我當年那樣。」