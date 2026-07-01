劉若英依約重返高雄巨蛋開唱 新歌《你從春天走來》唱出飛行意義

「文藝天后」劉若英（奶茶）2023年攜着《飛行日》巡迴演唱會首度在高雄巨蛋開唱，當時她承諾歌迷會再來開騷。現在，劉若英依約帶着《飛行日》歸來，將在9月12日以《飛行日》4.0版重返高雄巨蛋，同時劉若英也獻上2026年最新單曲《你從春天走來》，該曲由汪蘇瀧為她量身打造。《飛行日》巡迴演唱會高雄巨蛋門票，7月18日全面開賣。





劉若英時隔3年再返高雄

《飛行日》歷時4年，飛行世界3大洲53城市，締造四面台演唱會全新標竿，第111場的飛行來到高雄，360度解構旋轉舞台、飛天鯨魚、五米高巨熊、騰空紙飛機、三維矩陣巨型立方晶體LED、12名藝術舞者全都齊聚，只為讓歌迷感受更全面的劉若英。距離上回來到高雄開唱，時隔3年，她對歌迷的熱情念念不忘，她說：「上一次高雄給我的熱情，我一直都放在心裡，從來沒有忘記。終於，又能回到高雄，再唱一次給你們聽！」

劉若英新歌MV紐約取景拍攝

時隔近4年，劉若英也獻聲最新個人單曲《你從春天走來》，由汪蘇瀧作詞作曲，新曲MV正是在春天的紐約拍攝，由知名導演木瓜攜手紐約製作團隊至美國取景，場景囊括多處著名景點，拍攝正值演唱會美國三城演出空檔，也彷彿做了一趟密集的紐約城市遊歷。導演並以詩人Emily Dickinson「希望是長著羽毛的東西」一句詩句為主題來架構影像，呼應了奶茶長久飛行的追尋和意義，MV畫面結合了兩大藝術作品，一個是Artechouse數位藝術館迷幻的沉浸式投影，充滿歡樂的奇幻氣息，另一個則是結尾採用了以色列藝術家Hana Katoba一幅名為《Ocean Blooms & Fragile》畫作，結合了《飛行日》飛翔的概念，更巧妙呼應了汪蘇瀧歌詞「全世界的花兒都盛開」、「最美好的詞彙，我想叫做自由自在！」新曲《你從春天走來》已於數位上架。