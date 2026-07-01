張達利藝術展演繹斜槓哲學 8大作品既富深意又接地氣

「PONG!」一個響亮的擬聲詞，搭配一抹搶眼的紅，濃縮了藝術家張達利跨越設計與藝術的創作核心。逾40年的「斜槓人生」，他在兩者之間遊走自如，逐步建構出屬於自己的視覺語言。於深圳市當代藝術與城市規劃館舉行的《PONG!張達利藝術展》，正是這份創作歷程的縮影。張達利直言，希望觀眾能在展場中感受藝術的純粹——簡單直接，不分高低。 撰文｜多莉

問到展覽的兩大核心，用「PONG!」以及紅色作為基調，張達利介紹道每一個展品和元素都可以多重解讀。「PONG!」除了代表着開心快樂外，更是一個爆炸的擬聲詞，貫徹他的職業生涯，「我作為一個設計師，來深圳已經40年，見證了蛇口的第一炮，這個擬聲詞對我來說意義重大。」而選擇紅色作為主題，則是為了呈現東方紅獨有的韻味。

紅色塔代表發展成長

甫走進展場，四處擺放的紅色塔《生長》，同樣有多重解讀。「可以理解為祈福塔，表達對生活有美好願景；亦可解讀為城市裏雨後春筍般拔地而起的高樓，表達出深圳的高樓林立。」由於展覽橫跨3個樓層，張達利在每層樓梯口各放置一個《生長》，他笑言這是一種鼓勵。他視每一層為一個小山頂，扶手位置的紅線既是觀展路線，也將不同樓層串聯起來，而《生長》則帶來「行山登頂」的感覺，讓觀眾在上下樓梯的過程中，多一點趣味。

跳進紅色汪洋

而是次展覽中最矚目的無疑是波波池作品《海》，他希望可以打造一個無論是大人或者小朋友都可以享受的「紅色汪洋」，觀眾站在「跳水板」，必須通過跳入這一個動作，真正進入作品的內部，在騰空、墮落、失衡與再度站穩的過程中，感受視覺上紅色的衝擊，以及絨毛和塑膠波的觸感外，觀眾更可以在跳入波波池時踩到「吱吱波」，傳出的聲音則是一個意外驚喜，在玩樂中體驗三重享受。為了提升參與感，張達利更為觀眾帶來小禮物，參觀者可以在波波池中帶走心儀的塑膠波，只盼為觀眾打造一個快樂的參展時光，更有紀念品可以帶走。

而作品《聲音》更是還原了深圳容納五湖四海文化的特色，用多個紅色幕簾包圍的密閉空間，內裏設有開放咪高峰及聲音處理器，觀眾可以走進這個「私人空間」說話，系統會將其處理成不同的聲線以及方言，就正如大家在深圳會遇到形形色色的人一樣。

力求雅俗共賞

張達利透露，為了是次藝術展，他籌備了足足3年，過程不斷推翻方案，更為兩館這個場地度身訂造不少的作品，包括幕布作品《開幕》的尺寸大小，是按照兩館的樓高去訂製。除此之外，他舉例指《海》這個作品原本的尺寸是更長更闊，但是基於造價成本以及視覺效果上的考量，並確保不會影響到同時容納10多位觀眾的沉浸式體驗之下，發揮以往在設計行業的積累，將池子壓縮，淋漓盡致地展現公共空間的能力。

雖然展覽只圍繞着2大元素，但張達利致力用普通的物品為觀眾帶來意想不到以及新奇的感覺，達到雅俗共賞的境界，作品要夠「接地氣」同樣也要有其含義，「用普通的東西，傳達出不一樣的感受，才是好的藝術品；如果是一個觀眾沒有甚麼體驗，那我的作品就沒有意義，也不應該收門票錢，要讓大家覺得花錢了，也是物有所值。」《PONG!張達利藝術展》在深圳兩館展出至7月31日，靜候大家欣賞張達利的藝術以及設計生涯的濃縮。

