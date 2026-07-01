王鄭浚仁首辦音樂會：香港係我福地 《中聲》兄弟趙浚承、蕭偉倫力挺

「海豚音王子」王鄭浚仁（Rax）首辦個人音樂會《Rax & Fans Music Live》。是次特別之處是，Rax在同日連辦兩場音樂會兼見面會，是為體力大考驗，Rax笑說：「放心！能夠見到大家就給予我滿滿的動力！」Rax以其首支單曲《我就是舞台》揭開序幕，緊接一口氣唱《傷心的人別聽慢歌》、《風的季節》。Rax感謝樂迷到場支持，又表示能夠在香港舉辦首個個人音樂會特別興奮，坦言是夢想成真，雖然要經常在香港與馬來西亞兩地往返，但他很享受與樂迷交流及分享自己的音樂。隨後Rax唱出一系列經典歌。

王鄭浚仁媽咪、細姨捧場

Rax說：「頭先唱咗好多媽咪、細姨鍾意嘅歌，佢哋今日都有嚟，同埋香港真係我嘅福地，畀咗好多嘢我，實在有太多太多好好嘅人。以下呢位都係，我哋喺《中年好聲音3》認識，請大家畀啲掌聲我呢位好朋友。」然後，好兄弟蕭偉倫（Alan）驚喜登場，與Rax合唱《難為正邪定分界》。Alan欣賞Rax每場演出帶同母親出席，說時不禁感觸，眼濕濕：「你真係好好，做咗我想做嘅嘢，多謝Rax畀我喺香港嘅舞台唱歌。」Rax即拍拍好兄弟的膊頭，表示：「你媽咪都喺天上面為你感動同驕傲！」

3子唱譚詠麟《愛情陷阱》

接着，他們介紹另一位好兄弟趙浚承（Gary）出場，Rax笑稱：「佢係我哋《中年好聲音3》嘅顏值擔當，同埋恭喜Gary有新劇拍，佢入咗《愛．回家之三代同堂》啦！」兩人合唱超人氣的高難度歌曲《我不會唱歌》，Rax形容：「我好似唔可以同其他人唱呢首歌啦，點算？」Gary即鬼馬拖住Rax手仔，甜蜜滿瀉。最後三人合體送上兄弟情濃的《真心英雄》，及校長譚詠麟的經典作《愛情陷阱》。

王鄭浚仁感激「小海豚」

2024年，Rax透過《中年好聲音3》廣為香港樂迷認識，因此他特意製作「中年好聲音 Medley」，重溫他的參賽作品，感謝樂迷支持、鼓勵。音樂會尾聲，Rax送上《同花順》及新歌《愛上平凡的我》，他說：「中午場時，樂迷製作咗一段片畀我，一幕幕回顧過去點滴，我好感動，冇小海豚（Fans）就冇我，呢首《愛上平凡的我》係我特意送畀小海豚嘅。」