風林火山丨寰宇數碼娛樂突急停發行協議 傳麥浚龍計劃推加長版 網民反應兩極：唔覺得需要收藏

麥浚龍（Juno）執導、耗資四億大作的電影《風林火山》醞釀八年終於在2025年10月上映，這套電影從開拍到上映，惹來不少是非爭議，開畫時觀眾評價兩極，不少人認為劇情非常混亂，質疑麥浚龍的導演功力浪費了金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂等強大演員陣容，但最後《風林火山》在《第四十四屆香港電影金像獎》奪得8個大獎成為大贏家。,

有指《風林火山》在今年推出影音產品，不過負責影碟發行的寰宇數碼娛樂日前突向商戶發通知，稱「與《風林火山》達成協議，電影 《風林火山》影碟的發行計劃已經取消。特此通知所有門市及相關公司取消，此消息適用於所有客戶，請各位客戶知悉該影片之發行。」有網民還發現電影原定7月4日晚上10點在NowTV爆谷台首播的安排亦已取消，改為《毒舌大狀》。

相關閱讀：風林火山丨金城武8年前預言劇本拍唔完：不應該是一部電影 傳麥浚龍迫替身「真吊頸」入院激嬲任賢齊

麥浚龍方面仍未有任何回應

其實早在今年5月，寰宇曾表示「《風林火山》影碟發行延期通知，由麥浚龍執導的電影 《風林火山 (Sons of the Neon Night)》，因封面及相關設計尚未完成審批，DVD / Blu-ray 發行未能如期推出。待確定新發行日期後，將會再作公佈，敬請留意。」想不到事阿隔個多月，寰宇宣布取消發行計劃，事件發展至今，麥浚龍方面仍未有任何回應，但已有網民開po討論，有人說：「取消發行即係咩意思？ 冇得睇？ 冇碟出嗎？」、「求其放上Netflix畀人隨便輪算啦，雖然我都有入入場支持，但係我個人唔覺得需要收藏囉。」、「但也有可能冇人接手唔出吧！或者找人堅出九小時版吧如果真係有的話。」

傳麥浚龍另有計劃想推出加長版

有傳今次取消發行，是因麥浚龍另有計劃，甚至有傳想推出加長版。有傳媒曾向寰宇公司老闆林小明了解，林小明只說：「片主話唔出，問返佢哋好啲。」《風林》監製之一禤嘉珍直言昨日才知悉，因不在港要先了解一下再作回應。麥浚龍曾於金像獎頒獎禮後台受訪時，都提到有可以拍攝《風》片外傳或系列故事，還指自己早已看過一個約5個半小時的長版電影，不排除有機會在戲院或串流平台上映，著名剪接師黃海亦曾透露劇組手頭上有一個 6 小時的母片素材版本，但這個版本因片長與送審限制，基本上不會安排公映，正因為此，外界盛傳麥浚龍正為推出「加長版」作準備。

相關閱讀：風林火山丨麥浚龍「冷處理」醞釀八年巨作 神隱不搞首映兼零宣傳 靠演員自行谷新片？